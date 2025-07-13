Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Boşanıyor mu? İşte İddialara Fotoğraflı Yanıt
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, haklarında çıkan boşanma iddialarına tatilden paylaştıkları romantik kareyle yanıt verdi. Kobal, sahilde eşiyle birlikte çekilen fotoğrafına "LOVE" notunu düşerek evliliklerinde her şeyin yolunda olduğunu gözler önüne serdi.
2016 yılında dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini iki kızlarıyla taçlandıran Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, son dönemde magazin kulislerinde çıkan "boşanıyorlar" iddialarına sessiz ama etkili bir yanıt verdi.
Sosyal medyada aktif olmayı sürdüren Kobal, tatilde eşiyle birlikte çekilen romantik bir kareyi paylaşarak, altına sadece “LOVE” notunu düştü. Fotoğrafta sahil kenarında samimi ve keyifli anlarıyla dikkat çeken çift, adeta “her şey yolunda” mesajı verdi.
2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri iki kız çocuklarıyla örnek bir aile tablosu çizen çift, aşklarını yıllar geçse de taze tutmayı başarıyor. Boşanma söylentilerinin ardından gelen bu sevgi dolu paylaşım, hayranlarından da büyük ilgi gördü. Takipçileri yorumlarda, “İşte gerçek aşk”, “Dedikodulara en güzel cevap” gibi ifadelerle çifte destek verdi.
Kaynak: Haber Merkezi