Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan ‘Mutlu Aile’ Pozu! Aziz Bebek 5 Aylık Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlişkileri 2016 Fatih Harbiye dizisinde başlayan ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu,

2016 yılında görkemli bir düğünle evliliklerini taçlandırmıştı. Atagül ve Doğulu, geçtiğimiz Mart ayında oğulları Aziz’i kucaklarına alarak ailelerini büyütmenin mutluluğunu yaşamıştı.

AZİZ, 5 AYLIK OLDU

Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün bebekleri Aziz, 5 aylık oldu. Son olarak saçlarını kestirirken oğlu Aziz ile poz veren taze anne Neslihan Atagül, bu kez de eşi Kadir Doğulu ile oğlunun fotoğrafını paylaştı. Aziz bebek, bir kez daha çiftin hayranlarının beğenisini topladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ünlü çift, gün batımında çekilen karelerle aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun mutlu aile pozu

Kaynak: Haber Merkezi