Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan ‘Mutlu Aile’ Pozu! Aziz Bebek 5 Aylık Oldu

Kısa süre önce anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aile saadeti kalpleri ısıttı. Eşi ile oğlu Aziz’in fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte Aziz bebeğin ailesi ile mutlu anları…

İlişkileri 2016 Fatih Harbiye dizisinde başlayan ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu,

2016 yılında görkemli bir düğünle evliliklerini taçlandırmıştı. Atagül ve Doğulu, geçtiğimiz Mart ayında oğulları Aziz’i kucaklarına alarak ailelerini büyütmenin mutluluğunu yaşamıştı.

AZİZ, 5 AYLIK OLDU

Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün bebekleri Aziz, 5 aylık oldu. Son olarak saçlarını kestirirken oğlu Aziz ile poz veren taze anne Neslihan Atagül, bu kez de eşi Kadir Doğulu ile oğlunun fotoğrafını paylaştı. Aziz bebek, bir kez daha çiftin hayranlarının beğenisini topladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ünlü çift, gün batımında çekilen karelerle aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun mutlu aile pozu

Neslihan Atagül’den Oğlu ile Aylar Sonra Yeni Poz! Aziz Bebek Herkesin Yıldızı OlduNeslihan Atagül’den Oğlu ile Aylar Sonra Yeni Poz! Aziz Bebek Herkesin Yıldızı OlduMagazin

Neslihan Atagül'den Bebeği Aziz ile İlk Poz! Büyük Değişimi Görenler İnanamadıNeslihan Atagül'den Bebeği Aziz ile İlk Poz! Büyük Değişimi Görenler İnanamadıMagazin

Neslihan Atagül Kadir Doğulu
