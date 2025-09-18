Podyumların Yıldızı Ünlü Model Bella Hadid Yeniden Hastanelik Oldu! 15 Yıllık Acı, 100’den Fazla Tedavi

Uzun süredir Lyme hastalığı ile mücadele eden dünyaca ünlü model Bella Hadid’in son hali şoke etti. Yaklaşık 15 yıldır kronik rahatsızlıklar yaşayan Hadid, hayranlarına destekleri için teşekkür etti.

Son Güncelleme:
Podyumların Yıldızı Ünlü Model Bella Hadid Yeniden Hastanelik Oldu! 15 Yıllık Acı, 100’den Fazla Tedavi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığının nüksetmesiyle bir kez daha tedavi sürecine başladı.

Sağlık sorunları nedeniyle modellik kariyerine ara veren Hadid, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara hayranlarını üzdü. Onlarca destek mesajı alan ünlü manken duygusal anlar yaşadı.

Podyumların Yıldızı Ünlü Model Bella Hadid Yeniden Hastanelik Oldu! 15 Yıllık Acı, 100’den Fazla Tedavi - Resim : 1
Ünlü model Lyme hastalığı ile mücadele ediyor

Hadid, hastalığın getirdiği fiziksel ve duygusal zorluklara rağmen takipçilerine umut vermeye devam etti.

Podyumların Yıldızı Ünlü Model Bella Hadid Yeniden Hastanelik Oldu! 15 Yıllık Acı, 100’den Fazla Tedavi - Resim : 2
Dünyaca ünlü model Bella Hadid

“SÖZ VERİYORUM”


Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda “Üzgünüm, sık sık kayıplara karışıyorum. Sizi seviyorum çocuklar” sözleriyle seslenen Hadid, hastalıkla geçen süreci şu sözlerle özetledi:

Evren en acı ve aynı zamanda en güzel şekilde işliyor. Ama şunu söylemeliyim ki, mücadele ettiğinizde iyileşme geliyor. Söz veriyorum. Bazen sadece bir adım geri çekilmek gerekiyor. Güçlü ol, inandığın yolda yürü, bulutlar mutlaka dağılır.

Podyumların Yıldızı Ünlü Model Bella Hadid Yeniden Hastanelik Oldu! 15 Yıllık Acı, 100’den Fazla Tedavi - Resim : 3

Yaklaşık 15 yıldır kronik rahatsızlıklar yaşayan Bella Hadid, bu süreçte 100'den fazla tedavi seansına girdiğini ve görünmez bir acı ile yaşadığını vurguladı.

Hadid, tüm bu zorluklara rağmen, sahip olduğu farkındalık ve şükran duygusunun hayatını anlamlandırdığını belirtti.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, genellikle kene ısırıklarıyla taşınan Borrelia burgdorferi adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Semptomları arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve yorgunluk bulunabilir. Erken teşhis ve tedavi önemlidir. İlerleyen aşamalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Önlem almak, uzun kollu giysiler giymek, ciltte kene bulunduğunda tıbbi yardım almak ve doğa etkinliklerinden sonra vücudu kontrol etmek gibi basit adımları içerir.

BELİRTİLERİ NELER?

Lyme hastalığı genellikle kene ısırıklarının daha yaygın olduğu bölgelerde daha sık görülür ancak her yerde risk vardır. Bu nedenle doğa ile etkileşime girerken dikkatli olmak önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bella Hadid
Son Güncelleme:
Kendi Evi Cehennem Oldu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz
Kara Bulutlar Galatasaray’ın Yakasını Bırakmıyor! Victor Osimhen’den Bir Kötü Haber Daha: Tam Gelecek Derken Kahreden Haber Geldi Tam Gelecek Derken Kahreden Haber Geldi
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın Çocuğu Cinsiyet Değiştirmişti! İsmini Ayda Yapan Ardahan Öztoprak'ın Son Halini Gören İnanamadı Cinsiyet Değiştirmişti! Son Halini Gören İnanamadı
Ünlü Şarkıcının Aracından Çıkan Cesedin Kimliği Şoke Etti! Aracından Çıkan Cesedin Kimliği Şoke Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?