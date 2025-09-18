Podyumların Yıldızı Ünlü Model Bella Hadid Yeniden Hastanelik Oldu! 15 Yıllık Acı, 100’den Fazla Tedavi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığının nüksetmesiyle bir kez daha tedavi sürecine başladı.

Sağlık sorunları nedeniyle modellik kariyerine ara veren Hadid, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara hayranlarını üzdü. Onlarca destek mesajı alan ünlü manken duygusal anlar yaşadı.

Hadid, hastalığın getirdiği fiziksel ve duygusal zorluklara rağmen takipçilerine umut vermeye devam etti.

“SÖZ VERİYORUM”



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda “Üzgünüm, sık sık kayıplara karışıyorum. Sizi seviyorum çocuklar” sözleriyle seslenen Hadid, hastalıkla geçen süreci şu sözlerle özetledi:

Evren en acı ve aynı zamanda en güzel şekilde işliyor. Ama şunu söylemeliyim ki, mücadele ettiğinizde iyileşme geliyor. Söz veriyorum. Bazen sadece bir adım geri çekilmek gerekiyor. Güçlü ol, inandığın yolda yürü, bulutlar mutlaka dağılır.

Yaklaşık 15 yıldır kronik rahatsızlıklar yaşayan Bella Hadid, bu süreçte 100'den fazla tedavi seansına girdiğini ve görünmez bir acı ile yaşadığını vurguladı.

Hadid, tüm bu zorluklara rağmen, sahip olduğu farkındalık ve şükran duygusunun hayatını anlamlandırdığını belirtti.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, genellikle kene ısırıklarıyla taşınan Borrelia burgdorferi adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Semptomları arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve yorgunluk bulunabilir. Erken teşhis ve tedavi önemlidir. İlerleyen aşamalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Önlem almak, uzun kollu giysiler giymek, ciltte kene bulunduğunda tıbbi yardım almak ve doğa etkinliklerinden sonra vücudu kontrol etmek gibi basit adımları içerir.

BELİRTİLERİ NELER?

Lyme hastalığı genellikle kene ısırıklarının daha yaygın olduğu bölgelerde daha sık görülür ancak her yerde risk vardır. Bu nedenle doğa ile etkileşime girerken dikkatli olmak önemlidir.

