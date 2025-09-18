Ünlü Şarkıcının Aracından Çıkan Cesedin Kimliği Şoke Etti!

ABD'li şarkıcı D4vd’nin Tesla marka aracında bulunan cesedin kimliği tespit edildi. Çürümüş cesedin Nisan 2024’ten beri kayıp olan bir çocuğa ait olduğu ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı D4vd'nin adına kayıtlı Tesla marka araçta 8 Eylül tarihinde çürümüş bir ceset bulunması infial yaratırken, ABD’li yetkililer, olayla ilgili açıklama yaptı. Los Angeles’ın Hollywood bölgesindeki bir otoparkta görevli personelin kötü koku ihbarı üzerine yanına gittiği Tesla'nın bagajında bulunan insan kalıntılarının kime ait olduğu ortaya çıktı.

BİR YILI AŞKIN SÜREDİR KAYIP

Otopsi sonucunda cesedin, Nisan 2024’ten beri kayıp olan ve kaybolduğunda 13 yaşında olan Celeste Rivas olduğu tespit edildi. Cesedin bütün halinde olmadığı ve uzun süredir ölü olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Ünlü Şarkıcının Aracından Çıkan Cesedin Kimliği Şoke Etti! - Resim : 1
Celeste Rivas

ŞARKICI ŞÜPHELİ DEĞİL

Yetkililer, Celeste Rivas’ın ölüm nedeni ve ölüm zamanının henüz belirlenemediğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Olayın ortaya çıktığı sırada D4vd’in turnede olduğu ve Seattle’da planlanan konserinin iptal edildiği aktarıldı.

Los Angeles Polisi, D4vd’in şu an için şüpheli olarak değerlendirilmediğini ve sanatçının soruşturmada iş birliği içinde olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

