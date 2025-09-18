Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın Çocuğu Cinsiyet Değiştirmişti! İsmini Ayda Yapan Ardahan Öztoprak'ın Son Halini Gören İnanamadı

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak’ın oğlu Ardahan, Amerika’da cinsiyet değiştirerek adını 'Ayda' yaptı. Ailesinin desteğini alan Ayda Öztoprak’ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak’ın 1997 doğumlu oğulları Ardahan Öztoprak, Amerika’da cinsiyet değiştirme sürecine girmişti. İsmini 'Ayda' olarak değiştiren Öztoprak’ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın Çocuğu Cinsiyet Değiştirmişti! İsmini Ayda Yapan Ardahan Öztoprak'ın Son Halini Gören İnanamadı - Resim : 1

Dudaktan Kalbe, Çılgın Bediş, Kaygısızlar, Kuzenlerim, Tövbeler Olsun ve son olarak Dilek Taşı gibi pek çok projede rol alan Çiçek Dilligil, bu kez oğlu ile gündeme geldi. Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları Ardahan, eğitim için gittiği Amerika’da yaşamını sürdürme kararı aldı.

'AYDA' İSMİNİ KULLANMAYA BAŞLADI

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın Çocuğu Cinsiyet Değiştirmişti! İsmini Ayda Yapan Ardahan Öztoprak'ın Son Halini Gören İnanamadı - Resim : 2

Burada cinsiyet geçiş sürecine giren Ardahan, ismini 'Ayda' olarak değiştirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla yeni hayatına dair kareler paylaşan Ayda Öztoprak’ın son hali kısa sürede gündem oldu. Gelen yorumlar arasında "Bu sen misin?", "Mutlu ol" ve "Çok şanslısın" ifadeleri dikkat çekti.

AİLESİ DESTEK VERDİ

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın Çocuğu Cinsiyet Değiştirmişti! İsmini Ayda Yapan Ardahan Öztoprak'ın Son Halini Gören İnanamadı - Resim : 3

Cinsiyet geçiş sürecinde ailesi olarak yanında olduklarını belirten Çiçek Dilligil, "Çocuğumuzun yanındayız, aile olarak destekçisiyiz. Adı artık Ayda. Bu sabah uyandım hadi diye başlayan bir süreç değil, uzun bir yolculuk. Heves ya da marjinal bir durum da değil. Amerika’da yaşıyor ve önemli kliniklerden destek alıyor" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

ÇOK OKUNANLAR
