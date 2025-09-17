Defne Samyeli’nin Kızı Derin Talu'nun Aşk Pozu Düşman Çatlattı! Sevgilisi Tanalp Tokgöz İle Romantik Kare

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sevgilisi Tanalp Tokgöz ile paylaştığı romantik kareyle sosyal medyada gündem oldu.

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. İş insanı Tanalp Tokgöz ile yaşadığı aşkını sık sık paylaşan Talu’nun son kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR

Defne Samyeli’nin Kızı Derin Talu'nun Aşk Pozu Düşman Çatlattı! Sevgilisi Tanalp Tokgöz İle Romantik Kare - Resim : 1

Defne Samyeli ile mimar Eren Talu’nun kızları olan 2003 doğumlu Derin Talu, özellikle TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Genç isim, gerek tarzı gerek özel hayatıyla magazin gündeminde öne çıkıyor.

HAVALİMANI VİDEOSU ÇOK KONUŞULMUŞTU

Talu, geçtiğimiz günlerde havalimanına bikini ve pareoyla gittiğini, üzerini değiştirmeyi unuttuğunu anlattığı videosuyla sosyal medyada gündem olmuştu. Bu açıklaması çok konuşulurken, genç isim bu defa aşk hayatıyla adından söz ettirdi.

AŞK DOLU ROMANTİK KARELER

Defne Samyeli’nin Kızı Derin Talu'nun Aşk Pozu Düşman Çatlattı! Sevgilisi Tanalp Tokgöz İle Romantik Kare - Resim : 2

Bir süredir iş insanı Tanalp Tokgöz ile birliktelik yaşayan Derin Talu, sevgilisiyle çekildiği yeni fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Çiftin aşk dolu karesi yoğun ilgi gördü. Talu’nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, sosyal medyada "Her zaman çok güzelsin", "Yakışıyorsunuz", "Aşk size çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Derin Talu Defne Samyeli
