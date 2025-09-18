İlk Kez Birinci Ağızdan Açıkladı... İşte Ufuk Özkan'ın Hastaneye Kaldırılma Nedeni

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süre karaciğer yetmezliği tedavisi gördüğü bilinen ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakkında "intihar ettiği" söylentileri ortaya atılan Özkan'ın ailesi bu iddiaları yalanlarken, bir süre yoğun bakımda tedavi gören oyuncu dün taburcu edildi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Biz hastaneden çıktık. İyiyiz" notunu düşen oyuncu, bugün de sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ufuk Özkan, kendisini arayan herkese teşekkür ederek hastaneye kaldırılma nedenini ilk kez net olarak birinci ağızdan açıkladı.

'RİSKLİ GRUPTAYIM'

Ufuk Özkan, çok sevildiğini hissettiğini vurgulayarak, "Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim" şeklinde konuştu.

TİYATROTR'DEN AÇIKLAMA

Özkan'ın bağlı olduğu TiyatroTR de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tiyatronun açıklamasında, oyuncunun mesleğine devam edeceği belirtildi.

Açıklamada Ufuk Özkan'ın taburcu olduğu hatırlatılarak "Karaciğer yetmezliği nedeniyle kullanılan ilacın yan etkileri bulantı ve ciltte lekelenme gibi semptomlara yol açmıştır. Sağlık durumu istikrarlıdır. Doktorlarının yönlendirmesiyle dinlenmeye çekilen oyuncumuzun mesleğini icra etmesine engel bir durum bulunmamaktadır. Gösterilen sevgi ve destek, moralini güçlü tutmasında büyük rol oynamıştır" denildi.

