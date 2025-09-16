Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı... Ufuk Özkan'ın Sağlık Durumuyla İlgili Flaş Gelişme

İntihar girişiminde bulunduğu iddiasıyla hayranlarını endişelendiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan hakkındaki bu iddia yalanlanırken, yoğun bakımda olduğu doğrulandı. Oyuncunun son durumuyla ilgili kardeşinden yeni bir açıklama geldi.

Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı... Ufuk Özkan'ın Sağlık Durumuyla İlgili Flaş Gelişme
"Emret Komutanım", "Geniş Aile" ve "Zengiz Kız Fakir Oğlan" gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın geçtiğimiz gün intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu söylenen 50 yaşındaki Özkan, çıkan haberler sonrası intihar iddiasını yalanlayarak egzama tedavisi için hastaneye gittiğini ve 2 günde bir kontrolden geçtiğini ifade etti.

'İLAÇLARIN ETKİSİ NEDENİYLE HASTANEYE GELDİ'

Dün akşam saatlerinde TiyatroTr hesabından yapılan açıklamada da "Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı... Ufuk Özkan'ın Sağlık Durumuyla İlgili Flaş Gelişme - Resim : 1

'TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA'

Sonrasında da Özkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu açıklayarak dua istedi. Ufuk Özkan'ın sağlık durumu merak konusu olurken, senarist Cüneyt İnay ve kardeşi de Geniş Aile dizisinde birlikte çalıştıkları Özkan ile ilgili "Arkadaşımız Ufuk Özkan değerleri düştüğü için tedbir amaçlı yoğun bakımda. Spekülatif haberler doğru değil, itibar etmeyin lütfen" açıklamasını yaptı.

Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı... Ufuk Özkan'ın Sağlık Durumuyla İlgili Flaş Gelişme - Resim : 2

KARDEŞİNDEN SON AÇIKLAMA

Umut Özkan da ağabeyini yoğun bakımda ziyaret ettiğini ve durumunun iyi, bilincinin açık olduğunu söylediği bir açıklama yayımlayarak Ufuk Özkan'ın 48 saat sonunda servise çıkacağı ya da taburcu olacağı belirtildi.

