Kanser Tedavisi Gören Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Usta Oyuncu Gül Onat Sevenlerinden Dua İstedi

Sihirli Annem dizisinde 'Perihan Peri' karakteriyle tanınan Gül Onat, pankreas kanseriyle mücadelesine devam ediyor. Usta oyuncu son paylaşımında sevenlerinden dua istedi.

Kanser Tedavisi Gören Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Usta Oyuncu Gül Onat Sevenlerinden Dua İstedi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sihirli Annem dizisindeki unutulmaz 'Perihan Peri' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Sosyal medyada zaman zaman sağlık durumuna dair paylaşımlar yapan 71 yaşındaki sanatçı, son gönderisinde tedavi gününden bir kare yayınlayarak sevenlerinden dua istedi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Kanser Tedavisi Gören Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Usta Oyuncu Gül Onat Sevenlerinden Dua İstedi - Resim : 1

Son olarak kemoterapi gününden bir kare paylaşan usta oyuncu, duygusal bir mesaj yazdı:

"Bir tedavi günü daha… Dualarınızı eksik etmeyin dostlar."

Onat’ın bu sözlerinin ardından çok sayıda takipçisi 'geçmiş olsun' ve 'acil şifalar' mesajları gönderdi.

TEMİZ SONUÇLARINI DUYURMUŞTU

Kanser Tedavisi Gören Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Usta Oyuncu Gül Onat Sevenlerinden Dua İstedi - Resim : 2

Ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, iki işlem geçirdiğini ve sonuçlarının temiz çıktığını paylaşarak sevenlerine moral vermişti. Onat, "Şükür hepsi temiz çıktı. Şimdi zehirterapiye devam… Sizleri bilgilendireceğim, hepiniz sağlıkla kalın" ifadeleriyle umut dolu bir mesaj vermişti.

Show TV'de Şok İddia! Dizilere Zorunlu Ara mı Verilecek? Yapımcılardan Peş Peşe Açıklama GeldiShow TV'de Şok İddia! Dizilere Zorunlu Ara mı Verilecek? Yapımcılardan Peş Peşe Açıklama GeldiMagazin
Sandık Kokusu’nun Ardından Teklif Yağdı! Özge Özpirinçci Ekranlara Geri Dönüyor: İşte Yeni DizisiSandık Kokusu’nun Ardından Teklif Yağdı! Özge Özpirinçci Ekranlara Geri Dönüyor: İşte Yeni DizisiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gül Onat Sihirli Annem
Emekli Maaşı Zammı 2026 Son Dakika: SSK ve Bağkur İçin 4 Farklı Hesap! Hangi Maaş Ne Kadar Oranla Artacak? SSK ve Bağkur Emekli Maaşı İçin 4 Farklı Hesap
Hollywood'un Efsane İsmi Robert Redford Hayatını Kaybetti Hollywood'un Efsane İsmi Hayatını Kaybetti
Ekranların Eskimeyen Yüzüydü: Ünlü Oyuncudan Kahreden Haber! 84 Yaşında Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Kahreden Haber
Selda Bağcan’a Almanya’da Büyük Şok! Bindiği Taksi Tarafından ‘Kaçırıldı’ Selda Bağcan’a Almanya’da Büyük Şok! Bindiği Taksi Tarafından ‘Kaçırıldı’
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Fatih Altaylı'dan Çarpıcı 'Kurultay Davası' İddiası! 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak' 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak'