Kanser Tedavisi Gören Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Usta Oyuncu Gül Onat Sevenlerinden Dua İstedi

Sihirli Annem dizisindeki unutulmaz 'Perihan Peri' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Sosyal medyada zaman zaman sağlık durumuna dair paylaşımlar yapan 71 yaşındaki sanatçı, son gönderisinde tedavi gününden bir kare yayınlayarak sevenlerinden dua istedi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Son olarak kemoterapi gününden bir kare paylaşan usta oyuncu, duygusal bir mesaj yazdı:

"Bir tedavi günü daha… Dualarınızı eksik etmeyin dostlar."

Onat’ın bu sözlerinin ardından çok sayıda takipçisi 'geçmiş olsun' ve 'acil şifalar' mesajları gönderdi.

TEMİZ SONUÇLARINI DUYURMUŞTU

Ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, iki işlem geçirdiğini ve sonuçlarının temiz çıktığını paylaşarak sevenlerine moral vermişti. Onat, "Şükür hepsi temiz çıktı. Şimdi zehirterapiye devam… Sizleri bilgilendireceğim, hepiniz sağlıkla kalın" ifadeleriyle umut dolu bir mesaj vermişti.

