Selda Bağcan’a Almanya’da Büyük Şok! Bindiği Taksi Tarafından ‘Kaçırıldı’

13 Eylül’de Columbia Halle Theatre’da sahne almak üzere Berlin’e giden Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından Selda Bağcan, otelinden çıkarak alışverişe gitmek üzere bir taksiye bindi. Taksi şoförünün hem Türk olması hem de kendisinin büyük bir hayranı çıkması olayların seyrini değiştirdi.

Posta gazetesinin haberine göre, taksici Bağcan’ı görünce önce arasının açık olduğu eşini görüntülü aradı. Aralarındaki tartışmayı çözmek isteyen şoför, telefonu sanatçıya uzattı. Selda Bağcan da kibarlığını göstererek araya girdi ve çifti barıştırmayı başardı.

AVM YERİNE EVİNİN ÖNÜNE GÖTÜRDÜ

Moral bulan taksici, Bağcan’a adeta mini bir Berlin turu yaptırdı. İki saat boyunca şehri gezdiren sürücü, ünlü sanatçıyı sonunda alışveriş merkezine götürmek yerine kendi evinin önüne götürdü. Taksici, hayranı olduğu Bağcan’a kahve ikram etmek istediğini söyleyince ortam kısa süreliğine gerildi. Nazik bir şekilde teklifi geri çeviren Selda Bağcan, uzun uğraşlar sonucu taksiciyi ikna ederek asıl gitmek istediği alışveriş merkezine ulaşabildi.

Kaynak: Posta