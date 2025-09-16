Milli Takımda Veda! 12 Dev Adam’dan Ayrıldığını Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, 7 yıldır formasını giydiği Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'na veda etti. 32 yaşındaki tecrübeli guard, bu kararını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla açıkladı.

‘BURASI ARTIK BENİM İKİNCİ EVİM’

Larkin, yaptığı açıklamada Türkiye’ye olan bağlılığını ve yaşadığı süreci şu sözlerle ifade etti:

"7 yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı. 7 yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip. Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli. Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye."

MİLLİ FORMAYLA 7 YILLIK YOLCULUK

2018 yılında Türk vatandaşlığına geçerek milli takım formasını giymeye hak kazanan Shane Larkin, Türkiye ile birçok uluslararası turnuvada yer aldı. Performansıyla takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Larkin, hem sahada hem saha dışında sergilediği karakterle Türk basketbolseverlerin sevgisini kazandı.

