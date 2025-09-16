Nejat İşler’in Ödül Töreni Kombini Olay Oldu! Eleştiri Üstüne Eleştiri Yağdı
26. Sadri Alışık Ödül Töreni'ne katılan Nejat İşler’in kırmızı halıdaki kombinine eleştiri yağdı. Uzayan saçları ve beyazlayan sakalları da dikkat çeken İşler, özensiz olarak bulundu.
Dün akşam Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşen 26. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreni hem konukları hem de hazırlanan yapay zeka videosu ile gündem oldu.
Sadri Alışık'ın 100. yaşının da kutlandığı törene ünlü oyuncular Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu ile birlikte katılan oyuncu Nejat İşler’in kombini sosyal medyada gündem oldu.
KOMBİNİ OLAY OLDU
“Ercüment Çözer” karakteriyle hafızalara kazınan Türk televizyon ve sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Nejat İşler, törene siyah pantolon, kahverengi bir gömlek ile katıldı.
BEYAZ SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ
Okan Mermer tarafından çekilen görüntü sonrası Nejat İşler’in kombini sosyal medyada eleştiri toplayarak özensiz olarak görüldü. Öte yandan ünlü oyuncunun son hali ve uzayan beyaz saçları da dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi