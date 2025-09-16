Sandık Kokusu’nun Ardından Teklif Yağdı! Özge Özpirinçci Ekranlara Geri Dönüyor: İşte Yeni Dizisi

Sandık Kokusu’nun finalinin ardından kısa bir ara veren Özge Özpirinçci, Gold Film’in yeni dizisi 'Sakıncalı' ile setlere döndü. Ünlü oyuncu, dizide “Süreyya” karakterine hayat verecek.

Son Güncelleme:
Sandık Kokusu’nun Ardından Teklif Yağdı! Özge Özpirinçci Ekranlara Geri Dönüyor: İşte Yeni Dizisi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son olarak Sandık Kokusu’nda 'Karsu' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Özpirinçci, dizinin finalinin ardından kısa bir süre dinlenmeye çekilmişti. Ünlü oyuncu, yeni projesi "Sakıncalı" ile ekranlara dönüş yapıyor.

TEKLİFLER YAĞDI, "SAKINCALI"YI SEÇTİ

Melekler Korusun, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden, Kadın ve Mucize Doktor gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu’nun sona ermesiyle birlikte gelen çok sayıda teklifi değerlendirdi. Başarılı oyuncu, Gold Film imzalı "Sakıncalı" dizisiyle anlaşmaya vardı.

Sandık Kokusu’nun Ardından Teklif Yağdı! Özge Özpirinçci Ekranlara Geri Dönüyor: İşte Yeni Dizisi - Resim : 1

SÜREYYA KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, Arda Sarıgün’ün yönetmenliğini üstlendiği dizide Özpirinçci, 'Süreyya' karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncu, yeni rolü için kamera karşısına geçti.

GÜÇLÜ BİR KADRO

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin paylaşacağı Sakıncalı dizisinde; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu da rol alıyor. Proje, usta isimlerle genç kuşağın başarılı oyuncularını bir araya getiriyor.

Show TV'de Şok İddia! Dizilere Zorunlu Ara mı Verilecek? Yapımcılardan Peş Peşe Açıklama GeldiShow TV'de Şok İddia! Dizilere Zorunlu Ara mı Verilecek? Yapımcılardan Peş Peşe Açıklama GeldiMagazin
Türkiye’nin Kira Şampiyonu Belli Oldu! O Şehirde Evi Olan Kazandı! İşte Kira Getirisi En Yüksek İllerTürkiye’nin Kira Şampiyonu Belli Oldu! O Şehirde Evi Olan Kazandı! İşte Kira Getirisi En Yüksek İllerEkonomi

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Özge Özpirinçci Dizi
Son Güncelleme:
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Karar! 64 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Eklendi: Artık Ödemelerini SGK Karşılayacak Bu İlaçları Artık SGK Karşılayacak
Nejat İşler’in Ödül Töreni Kombini Olay Oldu! Eleştiri Üstüne Eleştiri Yağdı Nejat İşler’in Ödül Töreni Kombini Olay Oldu
İntihar İddialarına ‘Yürek Burkan’ Yanıt! Nilperi Şahinkaya Gerçeği Açıkladı İntihar İddialarına ‘Yürek Burkan’ Yanıt! Nilperi Şahinkaya Gerçeği Açıkladı
İBB’den Üniversitelilere Müjdeli Haber! 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak: Tek Şartla Hesabınıza Yatırılıyor, Tarih Belli Oldu 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
'Porta Potty' Skandalı... Her Detayı Korkunç! İş Vaadiyle Kandırıldı, Mide Bulandıran 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler İş Vaadiyle Kandırıp 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler
İBB’den Üniversitelilere Müjdeli Haber! 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak: Tek Şartla Hesabınıza Yatırılıyor, Tarih Belli Oldu 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak