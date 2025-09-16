Sandık Kokusu’nun Ardından Teklif Yağdı! Özge Özpirinçci Ekranlara Geri Dönüyor: İşte Yeni Dizisi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son olarak Sandık Kokusu’nda 'Karsu' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Özpirinçci, dizinin finalinin ardından kısa bir süre dinlenmeye çekilmişti. Ünlü oyuncu, yeni projesi "Sakıncalı" ile ekranlara dönüş yapıyor.

TEKLİFLER YAĞDI, "SAKINCALI"YI SEÇTİ

Melekler Korusun, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden, Kadın ve Mucize Doktor gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu’nun sona ermesiyle birlikte gelen çok sayıda teklifi değerlendirdi. Başarılı oyuncu, Gold Film imzalı "Sakıncalı" dizisiyle anlaşmaya vardı.

SÜREYYA KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, Arda Sarıgün’ün yönetmenliğini üstlendiği dizide Özpirinçci, 'Süreyya' karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncu, yeni rolü için kamera karşısına geçti.

GÜÇLÜ BİR KADRO

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin paylaşacağı Sakıncalı dizisinde; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu da rol alıyor. Proje, usta isimlerle genç kuşağın başarılı oyuncularını bir araya getiriyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş