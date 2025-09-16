İntihar İddialarına ‘Yürek Burkan’ Yanıt! Nilperi Şahinkaya Gerçeği Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenomen dizi Kral Kaybederse’de canlandırdığı Özlem karakteri ile gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, kısa süre önce kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural’ı kaybetmişti.

Kral Kaybederse dizisinden bir sahne

Anne acısı yaşayan ünlü oyuncu sosyal medya hesabı Instagram üzerinden “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum, beni affedin” mesajını paylaşmıştı.

Nilperi Şahinkaya ve vefat eden annesi Meltem Vural

Bu mesajın ardından intihar ettiği iddia edilen oyuncunun eski sevgilisi Emre Yusufi “Her şey yolunda” açıklamasını yapmıştı. Şahinkaya’nın menajeri de kötü bir psikoloji ile o notu yazdığını, hap içmediğini söylemişti.

Şahinkaya'nın eski sevgilisinin paylaştığı mesaj

Sağlık durumu merak edilen Nilperi Şahinkaya, dün akşam katıldığı Sadri Alışık Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu.

2. Sayfa'ya konuşan Şahinkaya intihar iddialarını yalanlayarak daha önce hiç bu kadar büyük bir acı yaşamadığını söyledi.

“Maalesef insan gördüm ki bazı acıların içinde kaybolabiliyormuş, dürtüsel davranabiliyormuş. Tam olarak sebebini söyleyemiyorum yani o anda öyle yazdım” diye konuşan Şahinkaya, “İlaç içme, intihar etme gibi şeyler söz konusu değil” dedi.

Ünlü oyuncu hayattan kopmamaya gayret ettiğinin altını çizdi.

NELER OLMUŞTU?

Başarılı oyuncusu Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos’ta annesi Meltem Vural’ı kanser nedeniyle kaybetti.

37 yaşındaki Nilperi Şahinkaya, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurarak üzücü haberi takipçileriyle paylaştı.

YÜREK YAKAN VEDA

Şahinkaya annesine veda ettiği mesajda şu ifadeleri kullandı: Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum.

İstanbul Levent’teki Afet Yolal Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Şahinkaya’yı Kerem Bürsin, Hande Erçel, Cem Yılmaz, Berk Oktay, Bige Önal, Seda Bakan, Uraz Kaygılaroğlu, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu gibi meslektaşları yalnız bırakmadı.

Cenaze sonrasında paylaşım yapan Nilperi Şahinkaya “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” notunu düştü.

Nilperi Şahinkaya intihar iddiasıyla gündeme gelirken 5 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Emre Yusufi'den açıklama geldi. Zor günler geçiren Şahinkaya'yı annesinin cenazesinde de yalnız bırakmayan Yusufi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İkinci Sayfa