90’ların Efsanesi Ünlü Şarkıcı Çelik’i Çileden Çıkaran Mesaj! ‘Haddini Aşıyor’ Diyerek İfşa Etti

90’lı dönemlerde yaptığı şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Çelik, sosyal medyadan kendisine gelen bir mesajı paylaşarak tepki gösterdi. Çelik, kendisinden yardım isteyen kişiye seslenerek “30 yıllık bir sanatçı olarak kullandığım kredi kartı 150.000 TL. Neye güvenerek böyle bir harcama yüküne girmiş olabilirsiniz?” dedi.

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu. Kendisinden yüksek miktarda para isteyen bir takipçisinin mesajını ifşa ederek tepkisini dile getiren sanatçı, tepki gösterdi.

90’ların Efsanesi Ünlü Şarkıcı Çelik’i Çileden Çıkaran Mesaj! ‘Haddini Aşıyor’ Diyerek İfşa Etti - Resim : 1
Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi

Çelik’in paylaştığı ekran görüntüsünde bir takipçisi, “Maaşım 31 bin TL. 800 bin TL kredi borcum var, lütfen yardım edin” şeklinde bir mesaj gönderdi. Bu talebe şaşıran şarkıcı, sitem dolu bir yanıt verdi.

90’ların Efsanesi Ünlü Şarkıcı Çelik’i Çileden Çıkaran Mesaj! ‘Haddini Aşıyor’ Diyerek İfşa Etti - Resim : 2
Çelik'in Instagram'dan paylaştığı mesaj

"KREDİ KARTI LİMİTİ 150 BİN TL"

Hanımefendi lütfen yanlış anlamayın ama ben 30 yıllık sanatçıyım ve kullandığım kredi kartının limiti 150 bin TL. Siz neye güvenerek böyle büyük bir borcun altına girdiniz?” diyerek karşılık veren Çelik, takipçisinin talebini gerçekçi bulmadığını söyledi.

90’ların Efsanesi Ünlü Şarkıcı Çelik’i Çileden Çıkaran Mesaj! ‘Haddini Aşıyor’ Diyerek İfşa Etti - Resim : 3

"HADDİNİ AŞIYOR"

Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle seslendi: Benden 800 bin TL’lik borcu kapatmam isteniyor! Sizce bu normal mi? Bu tür istekler gerçekten haddini aşıyor.

Her gün böyle mesajlar aldığını söyleyen Çelik, ekonomik sorunlara duyarsız olmadığını pek çok sosyal projeye sessizce destek verdiğini vurguladı.

