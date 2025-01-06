Çelik Dilber’ini Buldu! Sevgilisini Gören Tekrar Tekrar Baktı, ‘Oha Çok Güzel’

1991 yılında İzel-Çelik-Ercan üçlüsü olarak tanınan, 1992 yılında gruptan ayrılan şarkıcı Çelik Erişçi, sonraki yıllarda kariyerine tek başına devam ederek güçlü şarkılara imzasını atmıştı.

“Hercai”, “Nazına Ölüyorum”, “Yaman Sevda”, “Dönmelisin”, “Sen Yoluna Ben Yoluna”, “Dilberim” gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Çelik, son dönemlerde daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulur hale geldi.

Aşk şarkılarını herkesin ezbere bildiği şarkıcı Çelik, sevgilisini sosyal medya hesabından paylaştı. Çelik’in sevgilisini görenler, yorum üstüne yorum yaptı. İşte Çelik’in kalbini çalan kadın..

Sosyal medya hesabından yeni sevgilisi Elif Üngür’ü paylaşan Çelik, övgü üstüne övgü aldı.

“OHA, ÇELİK'İN SEVGİLİSİ ÇOK GÜZEL”

Çelik, öğretmen olan kız arkadaşı Elif Üngür ile birlikte fotoğraflarını paylaştı. Çelik, sevgilisini sosyal medyada paylaşırken Bir beğeni ve yorumunuzu alırız. Hatta bir yorumunuzu alırız. 'Oha, Çelik'in sevgilisi çok güzel' onu da alırız" notunu düştü.

“BACAK ARAMA GÖSTERDİĞİNİZ İLGİ ENTERESAN”

Çelik son olarak Galata Kulesi'nin önünde 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' şarkısını akustik versiyonuyla seslendirmiş, giydiği deri pantolona gelen yorumlar sonrasında ise sert tepki vermişti.

Çelik pantolonuna gelen yorumlara şöyle tepki göstermişti: Neredeyse 1 milyon izlenmiş... İTÜ'de yüksek lisans ve doktora yapmış, 500'den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak, sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan. Neyse, aslan yattığı yerden belli olur.

Kaynak: Haber Merkezi