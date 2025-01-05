Ünlü Rapçi Nicki Minaj’a ‘Darp’ Davası Şoku, Sahne Arkasında Yaşananlar Ortalığı Karıştırdı

Hollanda’da ‘hafif uyuşturucuyu' ülke dışına çıkarmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ABD’li ünlü şarkıcı Nicki Minaj’a yönelik skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Ünlü rapçinin başı şimdi de eski bir çalışanı ile dertte. Eski çalışanı, Nicki Minaj’a darp davası açtı. İddiaya göre Nicki Minaj, kendisiyle birlikte turnede çalışan bir personelinin yüzüne vurdu.

“SAHNE ARKASINDA VURDU” İDDİASI

Dünyaca ünlü yıldız Minaj'ın ‘Pink Friday 2’ isimli turnesinde çalışan Brandon Garrett, 21 Nisan'da Detroit'teki Little Caesars Arena'nın sahne arkasında Minaj’ın kendisine vurduğunu öne sürdü.

MİNAJ’IN AVUKATINDAN RED

Skandal iddianın ardından savunma yapan Minaj'ın avukatı Judd Burstein, ünlü şarkıcının darp iddialarını reddettiğini belirtti.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

41 yaşındaki Minaj, daha önce de Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Schiphol Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Konser öncesi yanında uyuşturucu bulunan ve uyuşturucu ile ülke dışına çıkmaya çalışan ünlü şarkıcıya para cezası verilmişti.

Hollanda polisi "Savcılık ile yapılan görüşmelerin ardından, şüpheliye para cezası verildi ve yolculuğuna devam edebilir" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi