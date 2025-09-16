Show TV'de Şok İddia! Dizilere Zorunlu Ara mı Verilecek? Yapımcılardan Peş Peşe Açıklama Geldi

Can Holding’e el konulmasının ardından TMSF yönetimine geçen Show TV’de ödemelerin durdurulduğu iddiası gündeme geldi. Konu ile ilgili yapımcılardan farklı açıklamalar gelirken, kanal yöneticileri imza yetkisi beklenildiğini belirtti. Peki dizilere zorunlu ara mı verilecek? İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Show TV'de Şok İddia! Dizilere Zorunlu Ara mı Verilecek? Yapımcılardan Peş Peşe Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Can Holding’e bağlı şirketlere el konulmasının ardından TMSF yönetimine geçen Show TV’de ödemelerin durdurulduğu iddia edildi. Bu gelişme üzerine 'Dizilere ara mı verilecek?' sorusu gündeme geldi. Kanalda ödemelerin durdurulduğu öne sürülürken, yapımcılar konuyla ilgili farklı açıklamalarda bulundu. Peki dizilere ara mı verilecek? İşte detaylar...

Show TV'de Şok İddia! Dizilere Zorunlu Ara mı Verilecek? Yapımcılardan Peş Peşe Açıklama Geldi - Resim : 1

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Eylül’de aralarında Show TV ve Habertürk’ün de olduğu Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konuldu. Bu gelişmeyle birlikte Show TV’nin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
Devir sürecinin ardından kanalda ödemelerin durdurulduğu iddiaları gündeme geldi. Oda TV yazarı Sina Koloğlu’nun aktardığı bilgilere göre, yapımcılar bu konuda farklı değerlendirmeler yaptı.

YAPIMCILARDAN FARKLI GÖRÜŞLER

Show TV'de Şok İddia! Dizilere Zorunlu Ara mı Verilecek? Yapımcılardan Peş Peşe Açıklama Geldi - Resim : 2

Bir yapımcı, ödemelerin vadeli olduğunu belirterek, "Bize bu yönde bir bilgi gelmedi. Alacaklarımız Aralık ayında. O zaman netleşir" dedi. Kanalda devam eden önemli bir dizinin yapımcısı ise "Yeni yapılanma süreci var. Hesapların kontrol edilmesi için geçici olarak böyle bir uygulama olabilir. Bu olağan bir durum" ifadelerini kullandı. Yeni başlayacak bir dizinin yapımcısı ise iddiaları reddederek, "Bizde herhangi bir sorun yok" açıklamasında bulundu.

Show TV'de Şok İddia! Dizilere Zorunlu Ara mı Verilecek? Yapımcılardan Peş Peşe Açıklama Geldi - Resim : 3

"İMZA YETKİSİ BEKLENİYOR"

Sektörde hızla yayılan bu söylentilere karşılık konuşan kanal yöneticisi ise dikkat çeken bir detay paylaştı. Yöneticinin açıklamasına göre, "Böyle durumlarda imza yetkisi olan biri beklenir. Ödemeler durdurulmuş bilgisi geldi" dedi.

Sevilen İçeceklerde Ani Ölüm Riski Ortaya Çıktı! Bütün Marketlerde Satılıyordu, Yasaklama Tartışması BaşladıSevilen İçeceklerde Ani Ölüm Riski Ortaya Çıktı! Bütün Marketlerde Satılıyordu, Yasaklama Tartışması BaşladıEkonomi

Hedef Gösterilmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Gözaltına Alındı!Hedef Gösterilmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Gözaltına Alındı!Güncel

Kaynak: Oda TV

Etiketler
Kızılcık Şerbeti Show TV
Son Güncelleme:
Ünlü Komedyen Salonu Kahkahaya Boğdu! Emmy Ödül Töreni’ne Damga Vuran Türkiye Esprisi Emmy Ödül Töreni’ne Damga Vuran Türkiye Esprisi
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi Müjdesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: Futbolcular Bu Haber Sonrası Frankfurt Maçını Almadan Gelmeyecek Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi Müjdesi
Kabin Görevlisinin Hayatı Mahvoldu! Uçağın İçinde Kirli Çorap Kokusunu Duydu, Sonrası Korkunç… Kabin Görevlisinin Hayatı Mahvoldu
Peş Peşe Kafa Karıştıran Açıklamalar... Kardeşi Duyurdu, Ufuk Özkan Yoğun Bakımda Peş Peşe Kafa Karıştıran Açıklamalar... Kardeşi Duyurdu, Ufuk Özkan Yoğun Bakımda
ÇOK OKUNANLAR
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Altında Yeni Rekor! Gözler Yarına Çevrildi, 5 Bin Lirayı Aşar mı? Altında Yeni Rekor
Sevilen İçeceklerde Ani Ölüm Riski Ortaya Çıktı! Bütün Marketlerde Satılıyordu, Yasaklama Tartışması Başladı Sevilen İçeceklerde Büyük Tehlike! Ani Ölüm Riski Var! Yasaklama Tartışması Başladı
'Porta Potty' Skandalı... Her Detayı Korkunç! İş Vaadiyle Kandırıldı, Mide Bulandıran 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler İş Vaadiyle Kandırıp 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler