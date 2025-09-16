Show TV'de Şok İddia! Dizilere Zorunlu Ara mı Verilecek? Yapımcılardan Peş Peşe Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Can Holding’e bağlı şirketlere el konulmasının ardından TMSF yönetimine geçen Show TV’de ödemelerin durdurulduğu iddia edildi. Bu gelişme üzerine 'Dizilere ara mı verilecek?' sorusu gündeme geldi. Kanalda ödemelerin durdurulduğu öne sürülürken, yapımcılar konuyla ilgili farklı açıklamalarda bulundu. Peki dizilere ara mı verilecek? İşte detaylar...

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Eylül’de aralarında Show TV ve Habertürk’ün de olduğu Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konuldu. Bu gelişmeyle birlikte Show TV’nin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

Devir sürecinin ardından kanalda ödemelerin durdurulduğu iddiaları gündeme geldi. Oda TV yazarı Sina Koloğlu’nun aktardığı bilgilere göre, yapımcılar bu konuda farklı değerlendirmeler yaptı.

YAPIMCILARDAN FARKLI GÖRÜŞLER

Bir yapımcı, ödemelerin vadeli olduğunu belirterek, "Bize bu yönde bir bilgi gelmedi. Alacaklarımız Aralık ayında. O zaman netleşir" dedi. Kanalda devam eden önemli bir dizinin yapımcısı ise "Yeni yapılanma süreci var. Hesapların kontrol edilmesi için geçici olarak böyle bir uygulama olabilir. Bu olağan bir durum" ifadelerini kullandı. Yeni başlayacak bir dizinin yapımcısı ise iddiaları reddederek, "Bizde herhangi bir sorun yok" açıklamasında bulundu.

"İMZA YETKİSİ BEKLENİYOR"

Sektörde hızla yayılan bu söylentilere karşılık konuşan kanal yöneticisi ise dikkat çeken bir detay paylaştı. Yöneticinin açıklamasına göre, "Böyle durumlarda imza yetkisi olan biri beklenir. Ödemeler durdurulmuş bilgisi geldi" dedi.

Kaynak: Oda TV