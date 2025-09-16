Türkiye’nin Kira Şampiyonu Belli Oldu! O Şehirde Evi Olan Kazandı! İşte Kira Getirisi En Yüksek İller

Gayrimenkul veri platformu Endeksa’nın son raporuna göre, Türkiye’de yatırımcısına en fazla kira getirisi sağlayan iller sıralandı. Kira verimliliği ve yatırımın geri dönüş süresine göre hazırlanan listede sürpriz şehirler de yer aldı.

Türkiye’nin Kira Şampiyonu Belli Oldu! O Şehirde Evi Olan Kazandı! İşte Kira Getirisi En Yüksek İller
Türkiye’nin konut piyasasına ilişkin hazırlanan yeni raporda, yatırımcıya en fazla kira kazancı sağlayan şehirler belirlendi. Gayrimenkul veri platformu Endeksa’nın açıkladığı verilere göre, kira verimliliği ve yatırımın geri dönüş süresi baz alınarak Türkiye’de kira getirisi en yüksek 10 il sıralandı.

ENDEKSA’DAN KONUT PİYASASI RAPORU

Türkiye’nin Kira Şampiyonu Belli Oldu! O Şehirde Evi Olan Kazandı! İşte Kira Getirisi En Yüksek İller - Resim : 1

Gayrimenkul veri ve analiz platformu Endeksa, Türkiye genelinde konut piyasasına dair güncel verilerini paylaştı. Raporda şehirler kira verimliliği, kira çarpanı ve yatırımın geri dönüş süresi gibi kriterler üzerinden incelendi. Özellikle kira getirisi ve amortisman süresine göre hazırlanan listede, Türkiye’de yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan 10 şehir öne çıktı.

İşte kira getirisi en yüksek 10 şehir:

10- Hatay
Ortalama 18 bin 13 TL
Getiri yüzde 7,91

9- Denizli
Ortalama 15 bin 305 TL
Getiri yüzde 7,92

8- Sakarya
Ortalama 18 bin 942 TL
Getiri yüzde 7,92

7- İzmir
Ortalama 27 bin 660 TL
Getiri yüzde 7,96

6-Eskişehir
Ortalama 17 bin 451 TL
Getiri yüzde 8,09

5- Kahramanmaraş
Ortalama 19 bin 384 TL
Getiri yüzde 8,26

4- Van
Ortalama 16 bin 352 TL
Getiri yüzde 8,37

3- Tekirdağ
Ortalama 19 bin 846 TL
Getiri yüzde 8,71

2- Şanlıurfa
Ortalama 15 bin 929 TL
Getiri yüzde 8,76

1- Ankara
Ortalama 28 bin 592 TL
Getiri yüzde 10,47

Kaynak: Haber Merkezi

