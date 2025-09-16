Türkiye’nin Kira Şampiyonu Belli Oldu! O Şehirde Evi Olan Kazandı! İşte Kira Getirisi En Yüksek İller

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin konut piyasasına ilişkin hazırlanan yeni raporda, yatırımcıya en fazla kira kazancı sağlayan şehirler belirlendi. Gayrimenkul veri platformu Endeksa’nın açıkladığı verilere göre, kira verimliliği ve yatırımın geri dönüş süresi baz alınarak Türkiye’de kira getirisi en yüksek 10 il sıralandı.

ENDEKSA’DAN KONUT PİYASASI RAPORU

Gayrimenkul veri ve analiz platformu Endeksa, Türkiye genelinde konut piyasasına dair güncel verilerini paylaştı. Raporda şehirler kira verimliliği, kira çarpanı ve yatırımın geri dönüş süresi gibi kriterler üzerinden incelendi. Özellikle kira getirisi ve amortisman süresine göre hazırlanan listede, Türkiye’de yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan 10 şehir öne çıktı.

İşte kira getirisi en yüksek 10 şehir:

10- Hatay

Ortalama 18 bin 13 TL

Getiri yüzde 7,91

9- Denizli

Ortalama 15 bin 305 TL

Getiri yüzde 7,92

8- Sakarya

Ortalama 18 bin 942 TL

Getiri yüzde 7,92

7- İzmir

Ortalama 27 bin 660 TL

Getiri yüzde 7,96

6-Eskişehir

Ortalama 17 bin 451 TL

Getiri yüzde 8,09

5- Kahramanmaraş

Ortalama 19 bin 384 TL

Getiri yüzde 8,26

4- Van

Ortalama 16 bin 352 TL

Getiri yüzde 8,37

3- Tekirdağ

Ortalama 19 bin 846 TL

Getiri yüzde 8,71

2- Şanlıurfa

Ortalama 15 bin 929 TL

Getiri yüzde 8,76

1- Ankara

Ortalama 28 bin 592 TL

Getiri yüzde 10,47

Kaynak: Haber Merkezi