Yatırımcılar İçin Büyük Çöküş Sinyali! Balon Patlayacak, Çok Para Kaybedecekler

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapan OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, günümüzün dot-com balonuna benzer bir dönemden geçtiğini söyledi. Taylor, yapay zekanın ekonomiyi dönüştüreceğini kabul ederken, aynı zamanda birçok yatırımcının büyük para kaybedeceğini vurguladı.

"BİR ÇOK İNSAN ÇOK PARA KAYBEDECEK"

Son yıllarda teknoloji dünyasının en çok tartışılan konusu olan yapay zeka yatırımları, yeni bir balon tartışmasını da beraberinde getirdi. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın 'yapay zekada olağanüstü miktarda para kaybedilecek' sözlerinin yankısı sürerken, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor da benzer görüş dile getirdi.

The Verge’e konuşan Taylor, hem yapay zekanın gelecekte internet gibi büyük ekonomik değer yaratacağını hem de şu an bir balon içinde olunduğunu belirtti. Taylor, "Bir balonun içindeyiz ve birçok insan çok para kaybedecek. Bu iki şey aynı anda doğru olabilir" dedi.

DOT-COM BALONUNA BENZETTİ

Taylor, 1990’ların sonunda internet şirketleri etrafında yaşanan ve 2000 yılında patlayan 'dot-com balonunu' hatırlatarak bugünkü yapay zeka yatırım çılgınlığını o döneme benzetti. O yıllarda henüz gelir elde etmeyen şirketlere bile milyarlarca dolar değer biçildiğini, ancak balon patlayınca çoğunun iflas ettiğini söyledi.

Buna rağmen Taylor, dot-com döneminde 'herkesin bir şekilde haklı' olduğunu savundu. Çünkü birçok şirket yok olsa da ayakta kalanlar bugünkü dijital ekonominin temelini oluşturdu.

Kaynak: Haber Merkezi