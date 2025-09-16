Hollywood'un Efsane İsmi Robert Redford Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollywood'un en büyük isimlerinden olan, hem aktör hem de yönetmen olarak Amerikan sinemasına büyük emek veren ABD'li oyuncu Robert Redford, Utah eyaletindeki evinde uyku sırasında hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Redford, "Sonsuz Ölüm", "Muhteşem Gatsby" ve "Başkanın Bütün Adamları" da dahil birçok kült filmin yıldızıydı.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI

Ünlü oyuncunun halkla ilişkiler şirketi Rogers & Cowan PMK’nın CEO’su Cindi Berger vefat haberini duyururken, sanatçının ölüm nedenine ilişkin bir detay paylaşmadı.

ROBERT REDFORD KİMDİR?

18 Ağustos 1936'da doğan, 1960’lı yıllarda yer almaya başladığı filmlerle adını duyuran Robert Redford, "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (Sonsuz Ölüm), "The Sting" (Belalılar), "All the President’s Men" (Başkanın Bütün Adamları), "The Way The Were (Bulunduğumuz Yol) ve "Out of Africa" (Benim Afrikam) gibi ikonik filmlerle sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Son olarak "Avengers: Endgame" filminde Sekreter Alexander Pierce karakteriyle izleyici karşısına çıkan Redford, "Ordinary People" (Sıradan İnsanlar) filmiyle de En İyi Yönetmen Oscar’ını kazanma başarısını gösterdi.

Ünlü oyuncunun 1981 yılında kurduğu Sundance Film Festivali ise bağımsız sinemanın en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

