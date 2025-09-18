Charlie Kirk Paylaşımları Sonrası Sansür! Ünlü Komedyenin Programı Aniden Yayından Kaldırıldı

ABD’de ünlü komedyen Jimmy Kimmel’ın sunduğu "Jimmy Kimmel Live!" programı, Charlie Kirk suikastı sonrası yaptığı tartışmalı paylaşımlar nedeniyle ABC kanalı tarafından süresiz olarak yayından kaldırıldı. Kanalın aldığı bu karar sosyal medyada sansür eleştirilerine yol açtı.

ABD’de ünlü komedyen Jimmy Kimmel’ın yıllardır ABC kanalında yayımlanan talk şovu "Jimmy Kimmel Live!" süresiz olarak durduruldu. Kararın, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesi sonrası Kimmel’ın yaptığı paylaşımların ardından alındığı öğrenildi. Karar, basın özgürlüğü ve sansür tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

PAYLAŞIMLARI KRİZ YARATTI

Charlie Kirk’ün suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Jimmy Kimmel sosyal medya hesabından dikkat çeken yorumlarda bulunmuştu. Kimmel, "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin bu cinayetten fayda sağlamaya çalıştığını" belirterek tartışmaların fitilini ateşledi.

PROGRAM APAR TOPAR YAYINDAN KALDIRILDI

Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu, herhangi bir neden belirtmedi. ABC kanalının bir sözcüsü, “Jimmy Kimmel Live!” programının belirsiz süreyle yayından kaldırıldığını doğruladı. Kanal, gerekçeyle ilgili detay paylaşmadı. Karar ABD medyasında geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada baskı ve sansür eleştirilerine yol açtı.

Sözleşmesi 2026 yılının mayıs ayında sona erecek olan Jimmy Kimmel, programının iptali sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump ise, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında "Amerika için harika haber." değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel’ın programının iptal edilmesi kararı nedeniyle ABC kanalını tebrik ettiğini belirtti.

