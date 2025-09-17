İntihar İddialarıyla Gündem Olmuştu! Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ndan Günler Sonra İlk Fotoğraf
Fenomen dizi Geniş Aile’de canlandırdığı Cevahir rolü ile tanınan, intihar iddiası ile gündem olan oyuncu Ufuk Özkan, tedavi gördüğü hastaneden çıktı. Oyuncunun ağabeyi Umut Özkan, oyuncunun hastane önündeki fotoğrafını paylaşarak durumunun iyi olduğunu duyurdu.
“Emret Komutanım", "Geniş Aile" ve "Zengiz Kız Fakir Oğlan" gibi projelerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın intihar ettiği iddiası sosyal medyada gündem olmuş, ardından iddialar yalanlanmış oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı.
Ünlü oyuncunun sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Yoğun bakımda olan ünlü oyuncu hastaneden taburcu edildi.
Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz' diye duyurdu.
NELER OLMUŞTU?
50 yaşındaki oyuncu, çıkan haberler sonrası intihar iddiasını yalanlayarak egzama tedavisi için hastaneye gittiğini ve 2 günde bir kontrolden geçtiğini ifade etmişti.
48 SAAT HASTANEDE TUTULDU
TiyatroTr hesabından yapılan açıklamada da "Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir" denilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi