NOW TV'den Flaş Karar! Uzak Şehir, Rakibini Gününden Etti! Ben Leman Dizisinin Yayın Tarihi Değişti

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan 'Ben Leman' dizisi daha başlamadan yayın gününü değiştirdi. Kanal D’nin reyting rekortmeni 'Uzak Şehir'in yüksek açılış oranları sonrası alınan bu karar, sosyal medyada gündem oldu.

DİZİNİN YAYIN GÜNÜ BAŞLAMADAN DEĞİŞTİ

NTC Medya imzalı ve NOW ekranlarında yayınlanacak olan 'Ben Leman' dizisinin ilk bölümü 29 Eylül Pazartesi günü izleyiciyle buluşacaktı. Ancak 'Uzak Şehir'in yeni sezonunun yaklaşık 14 reytingle başlaması, yapım ekibini yeni bir karar almaya yöneltti. Bunun üzerine dizinin yayın günü değiştirildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre 'Ben Leman'ın cuma gününe alınması planlanıyor. Diziye ait tarihsiz fragman da paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Yayın günü değişikliği sosyal medyada büyük ses getirdi. Kullanıcılar, 'Uzak Şehir’e kimse rakip olamaz', 'Mekanın sahibi gelince', 'Pazartesi işi çok zordu' gibi yorumlarla gündeme katkıda bulundu.

BEN LEMAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yekta Torun’un özgün hikâyesinden uyarlanan ve senaryosunu Hilal Yıldız ile birlikte kaleme aldığı “Ben Leman”; geçmişle bugünün kesiştiği bir dünyada, Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir’in hayatlarına odaklanıyor. Dostlukların, aşkların ve sırların gün yüzüne çıktığı dizide, sakin görünen hayatların ardındaki fırtınalar izleyiciyle buluşacak.

İŞTE OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Semih Bağcı’nın üstlendiği dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez yer alıyor. Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay ve birçok başarılı oyuncu da kadroda bulunuyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş