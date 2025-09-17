Ünlü İş İnsanı Ali Ağaoğlu 5. Torunda da Geleneğini Bozmadı! 'Cömert Dede'nin Yeni Lüks Sürprizi Yolda

Torunlarına verdiği lüks hediyelerle ismini sosyetede ‘cömert dede’ olarak duyuran ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu’nun beşinci torununa ne hediye edeceği şimdiden merak konusu oldu. Ali Ağaoğlu’nun torununa geleneği bozmayarak villa yada ev hediye edeceği iddia edildi.

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, beşinci torununu kucağına alarak bir kez daha dede olmanın heyecanını yaşarken, yeni torununa vereceği hediye de merak konusu oldu.

Gözler beşinci torununa kavuşan Ağaoğlu'nun, ailede gelenek haline gelen lüks hediye jestini bu kez nasıl sürdüreceğine çevrildi.

LÜKS DAİRE HEDİYE ETMİŞTİ

Kız torunları doğduğunda 280 metrekarelik birer lüks daire hediye eden Ali Ağaoğlu, ilk erkek torunu Koray'a ise villa hediye etmişti.

YENİ LÜKS HEDİYE YOLDA MI?

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, Ali Ağaoğlu geleneği bozmayıp yeni torununa da bir villa veya daire hediye edecek.

5 TORUNU VAR

İş dünyasının tanınan ismi Ali Ağaoğlu, 2018'de ilk torunu Alin'i, Aralık 2019'da da ikinci torunu Selin'i kucağına almış, ilk erkek torun sevincini ise 2021'de kızı Sena Kırcal’ın bebeği ile yaşamıştı.

Ağaoğlu’nun kızı Sena Kırcal, 2023'ün başında ikinci oğlu Koraslan'ı dünyaya getirmişti. Sena- Koray Kırcal çifti, üçüncü çocuklarını da kucağına aldı.

Kaynak: Sabah

