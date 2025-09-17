Jennifer Lopez'den Hayran Bırakan Yeni İmaj! Beğeni Yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez başrolünde yer alacağı yeni dizisi “Aurora” karakteri için saçlarını sarıya boyattı. Lopez’in yeni imajı büyük beğeni topladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, yeni sinema projesi için bambaşka bir imaja büründü. "Örümcek Kadının Öpücüğü" adlı filmde başrolü üstlenen Lopez, rolü için saçlarını sarıya boyayarak hayranlarını şaşırttı.

Jennifer Lopez'den Hayran Bırakan Yeni İmaj! Beğeni Yağdı - Resim : 1
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez

Son dönemde hem müzik hem de sinema kariyerinde hız kesmeden ilerleyen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz aylarda Antalya ve İstanbul’da verdiği konserlerle büyük ilgi görmüştü. Lopez, beyaz perdede canlandıracağı “Aurora” karakteri için adeta yeniden doğdu.

Jennifer Lopez'den Hayran Bırakan Yeni İmaj! Beğeni Yağdı - Resim : 2
Lopez, “Aurora” karakteri için saçını boyattı

Yeni imajını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Lopez, art arda yayınladığı fotoğraflarla büyük beğeni topladı.

Jennifer Lopez'den Hayran Bırakan Yeni İmaj! Beğeni Yağdı - Resim : 3

Sarı saçları ve ışıltılı stiliyle dikkat çeken sanatçı, gönderisine şu notu düştü: Aurora rolüne adım atmak, sinemanın altın çağında dans etmek gibiydi… Tüm o şatafat, cazibe ve sayısız dans… Zamanda geriye gitmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.

Jennifer Lopez’in yeni filmiyle birlikte sinemaseverleri nasıl bir performansla karşılayacağı şimdiden merak konusu olmuşken saçlarını çekim bitince değiştirip değiştirmeyeceği tartışılmaya başlandı.

Jennifer Lopez’e Sahnede Büyük Şok! Görenler Tir Tir Titredi, O Gülüp GeçtiJennifer Lopez’e Sahnede Büyük Şok! Görenler Tir Tir Titredi, O Gülüp GeçtiMagazin

