Harika Avcı Sessizliğini Bozdu! Sır Gibi Sakladığı Acısını İlk Kez Açıkladı, Yıllar Sonra İlk Poz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir maddi sıkıntılar ve alkol problemi yaşadığı, kirasını ödeyemediği iddia edilen Yeşilçam’ın yıldız oyuncularından Harika Avcı aylar sonra sessizliğini bozdu.

Gazeteci Olcay Ünal Sert’e konuşan Harika Avcı, çıkan haberleri okuduğunu belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Kendisine siroz teşhisi konulduğunu açıklayan Avcı “5 sene geçti şimdiye ölmüş olmam lazım. Bunların hepsi yalan” diye sitem etti.

Harika Avcı'nın gençlik fotoğrafları

5 YIL EVİNDEN ÇIKMADI MI?

Evinin kirasını ödeyemediği, 5 yıl boyunca evinden dışarı çıkmadığı iddialarına ilişkin de konuşan Yeşilçam yıldızı travmalı bir köpeği olduğunu, onu sevgiyle iyileştirdiğini söyleyerek “Bir insan evden çıkmadan 5 yıl yaşayabilir mi?” diye sordu.

ALKOL PROBLEMİ VAR MI?

Hiçbir zaman alkol sorunu olmadığını belirten Harika Avcı, “Kızımı erken doğumda kaybettikten sonra yaşadığım ruhsal çöküntüde, doktorumun verdiği sakinleştirici ve zamanla gelişen alışkanlık bana sorun yaşattı” diyerek kimsenin bilmediği acısını ilk kez paylaştı.

Harika Avcı'nın son hali

'EVDEN ÇIKAN BİRİ DEĞİLİM'

Görüntü vermek istemiyorsa vermediğini belirten Avcı “Her gün biri bir şey uyduruyor, biz de her seferinde çıkıp açıklama mı yapalım? Ben Emirgan’da yaşarken de evden çok çıkan biri değildim. İşim varsa görünürüm, yoksa kendi halinde yaşayan bir kadınım. Ne yapacaktım, komşularımla kısır günü mü yapacaktım?” diyerek sitem etti.

Kaynak: Olcay Ünay