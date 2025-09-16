Manifest'ten Bomba İş Birliği! Tarih Belli Oldu
Müzik grubu Manifest'in Winx Club'la iş birliği yapacağı öğrenildi. Söz konusu yapımın Netflix'te 2 Ekim'de yayına gireceği bildirildi.
Popüler müzik grubu Manifest ile çocukların ilgiyle takip ettiği Winx Club’tan hayranlarını heyecanlandıracak bir haber geldi.
Manifest grubunun Winx Club ile iş birliği yapacağı bildirildi.
Söz konusu yapımın Winx Club’ın yeniden uyarlaması olacağı öğrenilirken, Manifest’in de bu yapıma özel bir şarkı hazırladığı öne sürüldü.
Dizinin Netflix Türkiye’de 2 Ekim’de yayınlanacağı öğrenildi.
