Manifest'ten Bomba İş Birliği! Tarih Belli Oldu

Müzik grubu Manifest'in Winx Club'la iş birliği yapacağı öğrenildi. Söz konusu yapımın Netflix'te 2 Ekim'de yayına gireceği bildirildi.

Son Güncelleme:
Manifest'ten Bomba İş Birliği! Tarih Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Popüler müzik grubu Manifest ile çocukların ilgiyle takip ettiği Winx Club’tan hayranlarını heyecanlandıracak bir haber geldi.

Manifest grubunun Winx Club ile iş birliği yapacağı bildirildi.

Söz konusu yapımın Winx Club’ın yeniden uyarlaması olacağı öğrenilirken, Manifest’in de bu yapıma özel bir şarkı hazırladığı öne sürüldü.

Dizinin Netflix Türkiye’de 2 Ekim’de yayınlanacağı öğrenildi.

Tüm Gözler Onlardaydı… Manifest’ten Dikkat Çeken Paylaşım, ‘Yakında’Tüm Gözler Onlardaydı… Manifest’ten Dikkat Çeken Paylaşım, ‘Yakında’Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Manifest
Son Güncelleme:
Şişli Çöpe Teslim Oldu... Kayyım Krizi Derinleşti, İşçiler İsyanda! 'Siz misiniz İmamoğlu'na Rekor Oy Verenler!' Şişli Çöpe Teslim! Kayyım Krizi Derinleşti, İşçiler İsyanda
Hindistan’da Kaş Ortasındaki Kırmızı Noktanın Anlamını Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Sadece Süs Değil Hindistan’da Kaş Ortasındaki Kırmızı Noktanın Anlamını Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Sadece Süs Değil
Trabzonspor’da Kılıçlar Çekildi! Eski Başkan Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı: Umarım Trabzon’daki Maça Kendisi Gelir… Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı
'Facia Oteli' Davası... Vatandaşlar Ölülerken Kamera Kayıtlarının Peşine Düşmüşler 'Facia Oteli' Davası... Vatandaşlar Ölülerken Kamera Kayıtlarının Peşine Düşmüşler
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf… Küçük Emrah Bombasını Patlattı
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı