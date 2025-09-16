Şişli Çöpe Teslim Oldu... Kayyım Krizi Derinleşti, İşçiler İsyanda! 'Siz misiniz İmamoğlu'na Rekor Oy Verenler!'

Kayyım yönetiminin işçilerin maaş ve haklarını ödememesi nedeniyle Şişli’de sokaklar çöp yığınlarına teslim oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Siz misiniz Ekrem İmamoğlu’na rekor oy veren mahalle, atarız kayyumu, çöplüğe çeviririz mahallenizi!" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Şişli Çöpe Teslim Oldu... Kayyım Krizi Derinleşti, İşçiler İsyanda! 'Siz misiniz İmamoğlu'na Rekor Oy Verenler!'
İstanbul’un en yoğun ilçelerinden Şişli’de sokaklarda çöp yığınları oluştu. Günlerdir kötü koku ve görüntüyle karşılaşan vatandaşlar duruma tepki göstererek belediyeye isyan etti. Şişli sokaklarında gün boyu toplanmayan çöpler hem çevre kirliliğine hem de sağlık endişesine yol açıyor.

Mahalle sakinleri, “Böyle rezillik olmaz, günlerdir çöp alınmıyor” duruma isyan etti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı sokaklarda biriken çöp yığınlarını çekerek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı da çöp yığınlarının fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Siz misiniz Ekrem İmamoğlu’na rekor oy veren mahalle, atarız kayyumu, çöplüğe çeviririz mahallenizi!"

ÇÖP KRİZİNİN ARKASINDA NE VAR?

Çöplerin birikmesinin nedeni kayyım yönetiminin maaşları ödememesinden kaynaklandığı öğrenildi. Evrensel'de yer alan habere göre belediye işçileri, kayyım yönetiminin maaşları zamanında yatırmaması, ikramiye ve mesai ödemelerini yapmaması, hafta sonu tatilini kaldırması nedeniyle 'işten kaçınma' hakkını kullanarak çalışmayı durdurdu. İşçiler sabah şantiyelere gidip kartlarını bastı, ancak işbaşı yapmadı. Genel-İş 3 No’lu Şube’ye bağlı işçiler daha önce de geriye dönük alacaklarının ödenmesi ve tatil haklarının iadesi için eylem yapmıştı. Sendika, işçilerin borç içinde olduğunu ve ailelerinin en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını açıkladı. İşçiler ise çöp yığınlarıyla ilgili olarak, “Bu tabloyu yaratan biz değiliz, kayyımın keyfi uygulamalarıdır” diyerek tepki gösterdi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hayata geçirilen 'kent uzlaşısı' kapsamında açılan soruşturmada terör suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan görevden alınarak yerine kayyım atanmıştı.

