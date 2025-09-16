Bayrampaşa Soruşturmasında 39 Kişiye Tutuklama Talebi

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 39 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Son Güncelleme:
Bayrampaşa Soruşturmasında 39 Kişiye Tutuklama Talebi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıktaki işlemlerin ardından, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 39 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bayrampaşa
Son Güncelleme:
Eşinin Sevgilisi Sandığı Kadını Öldüresiye Dövmüştü! İstenen Ceza Belli Oldu Eşinin Sevgilisi Sandığı Kadını Öldüresiye Dövmüştü!
Çanakkale'de Esnafa Kâbus Gibi Çöken Çete Çökertildi! Çanakkale'de Esnafa Kâbus Gibi Çöken Çete Çökertildi!
Herkes Güvenle Kullanıyordu! Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti: Binlerce Yolcu Ortada Bırakıldı Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Karar! 64 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Eklendi: Artık Ödemelerini SGK Karşılayacak Bu İlaçları Artık SGK Karşılayacak
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf… Küçük Emrah Bombasını Patlattı