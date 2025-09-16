Bayrampaşa Soruşturmasında 39 Kişiye Tutuklama Talebi
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 39 kişi hakkında tutuklama talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.
Savcılıktaki işlemlerin ardından, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 39 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
