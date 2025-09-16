Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Meclis Üyelerine Ölüm Tehdidin Hatırlattı: 'Sadece Ölüler Görür'

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonun yankıları sürerken, Özgür Çelik, belediye meclis üyelerine Kurtlar Vadisi repliği ile yapılan tehdidi hatırlattı. Çelik, "Meclis üyelerinde birinin avukatı ile konuştum. İfadesinde, 10 Temmuz 2025 tarihinde, 11 Temmuz 2025 tarihinde bir belediye meclis üyesinin telefonuna kelepçeli fotoğraflar mesaj olarak gönderilmiş. Kendisine Kurtlar Vadisi repliği ile 'Sadece ölüler görür' sözü gönderilmiş" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda belediye başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi gözaltına alınırken, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan, görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Çelik, belediye meclis üyelerinin ölümle tehdit edildiğini hatırlattı.

Çelik, konuya ilişkin açıklamasında, “Meclis üyeleri aylardır tehdit ediliyor. Meclis üyelerinde birinin avukatı ile konuştum. İfadesinde, 10 Temmuz 2025 tarihinde, 11 Temmuz 2025 tarihinde bir belediye meclis üyesinin telefonuna kelepçeli fotoğraflar mesaj olarak gönderilmiş. Kendisine Kurtlar Vadisi repliği ile 'Sadece ölüler görür' sözü gönderilmiş. Belediye Meclis üyeleri ölümle tehdit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

