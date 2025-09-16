Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Netanyahu, Hitler'le İdeolojik Açıdan Akraba; Aynı Akıbeti Yaşayacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin’in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınması, inanıyorum ki İsrail’i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır. Bir kez daha BM zemininde bunu haykıracağız. İsrail'i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Netanyahu, Hitler'le ideolojik açıdan adeta akrabadır. Nasıl Hitler kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır." dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bugün kabul ettiğimiz bildiride, İsrail saldırısının tüm İslam devletlerine yönelik olduğunu vurguladık. Ayrıca İsrail’in Filistin halkına karşı insanlık dışı eylemlerini durdurmak için mümkün olan tüm yasal ve etkili tedbirlerin alınması çağrısında bulunduk." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında da insanlık cephesinin genişlemesini temenni ediyorum. Bu zorlu mücadele hem Filistin halkı hem de uluslararası hukukun ve insanlık onurunun savunulması için hayati bir hal almıştır. Türkiye, her koşulda Filistin davasının bayraktarı olmayı sürdürecektir." dedi.

'İSRAİL KÖŞEYE SIKIŞACAK'

"Filistin’in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınması, ben inanıyorum ki İsrail’i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır." değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı, "İsrail, bir dine değil bir sapkın ideolojiye hizmet etmektedir. Netanyahu ve çetesi, dünyaya sadece Siyonizm’in uyduruk masallarını anlatıyor." şeklinde konuştu.

'HITLER'LE AYNI AKIBETİ YAŞAYACAK'

"BM şartı, devletlerin toprak bütünlüğünü, egemen eşitliliğini ve sınırlarının zorla değiştirilmemesini emreder. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla 'vadedilmiş topraklar' kavramıyla oluşturulan senaryolar, hukuken geçersiz ve meşruiyetten yoksundur." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yönelik şunları söyledi:

"İsrail’i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır."

Cumhurbaşkanı, "Siyonist İsrail, illa bir yerle irtibatlandırılacaksa o, terörizm ve faşizmdir. İsrail, inancımıza göre bizim peygamberlerimiz olan Hazreti Musa ve diğer peygamberlerin mübarek hatıralarını ve taşıdıkları ilahi mesajları kirletemez." dedi.

Kaynak: AA