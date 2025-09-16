Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Alevi' Çıkışı! 'Hesabı Yargı Önünde Sorulacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu üzerinden Alevilere yönelik ayrımcı söylemlere sert tepki gösterdi. "Alevi vatandaşlarımızla biz adeta etle tırnak gibiyiz. Onları farklı bir yere asla atamayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukuk gereğini yapacak, bu provokasyonların hesabı yargı önünde sorulacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'daki temaslarından sonra Türkiye'ye dönerken uçakta soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Mevcut CHP yönetimine yakın bazı isimler televizyonlarda ve onlara yakın sosyal medya hesaplarında, eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi kimliği üzerinden Alevi vatandaşları da rencide edici, ötekileştirici ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik de saldırı mahiyetini içeren söylemlerde bulundular. Hatta bazı Alevi dernekleri bu şahısları kınayan açıklamalar da yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye soruldu.

'ÇİRKİN, AYRIMCI SÖYLEMLERİ KINIYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı şöyle:

"Alevi canlarımıza yönelik bu çirkin, bu ayrımcı söylemleri kınıyorum. Alevi vatandaşlarımızla biz adeta etle tırnak gibiyiz. Onları farklı bir yere asla atamayız. Devletimizin temel ilkelerinden biri olarak tüm vatandaşlarımız din, mezhep, etnik köken ya da kimlik farkı gözetmeksizin eşittir. Bu Anayasanın güvencesi altındadır. Bu ilkeye de herkesin tabi olması şarttır.

'HESABI YARGI ÖNÜNDE SORULACAK'

Bütün bu söylemler, yıllarca Alevi yurttaşlarımızı oy deposu gibi görenlerin onlara yönelik çarpık ve hastalıklı bakışlarının adeta dışa vurumudur. İnanıyorum ki hukuk gereğini yapacak, bu provokasyonların hesabı yargı önünde sorulacaktır. Kimse bu ülkenin birliğini, beraberliğini, toplumsal barışını böylesi pervasız biçimde hedef alamaz. Alevi-Sünni ayrımı gibi bir ayrım da yapamaz. Allah’ın izniyle biz buna izin vermeyiz."

Kaynak: Haber Merkezi

Recep Tayyip Erdoğan Alevi
