İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) devam eden iç tartışmalara ilişkin bir gelişme daha yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 8 Ekim 2023 tarihinde iptal ettiği CHP İstanbul İl Kongresi'nin ardından, mahkeme tarafından kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in olağanüstü kongre talebi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Gazete Oksijen'in haberine göre, 10 Eylül 2025 tarihinde Gürsel Tekin'in avukatı Barış Demirkuş, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak olağanüstü CHP İstanbul İl Kongresi'nin düzenlenmesi için gerekli belgelerin ve kayıtların kendisine teslim edilmesini talep etti. Başvuruda, Tekin'in çağrı komitesi başkanı ve üyesi olarak İstanbul İl Başkanlığı, il yönetimi ve disiplin kurullar adına yetkili olduğu belirtiliyordu.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, başvuruyu inceleyerek 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi, YSK kararları 2020/505 ve 2017/353 ile CHP Tüzüğü ve Kongre Yönetmeliği'ne dayanarak ret kararı verdi. Kararda, seçim işlemlerinin tek yetkili mercisinin CHP Genel Merkezi olduğu vurgulandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Kararın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ve kongre yönetmeliğinden anlaşıldığı üzere bahsi olağanüstü kongreye ilişkin parti adına seçim iş ve işlemlerine yetkili merci merkez yönetim kurulu olan CHP Genel Başkanlığı olup seçim kurulu başkanlığımızca yasa gereği yapacağımız yazışma vs. tüm seçim iş ve işlemlerinde muhatap CHP İstanbul İl Başkanlığı değil Merkez Yönetim Kurulu olarak CHP Genel Başkanlığıdır."

Ayrıca, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 10. ve 21. maddelerine atıfta bulunularak, inceleme altındaki başvuru evraklarının yetkili olmayan parti görevlilerine, delegelere veya üyelere teslimine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığı belirtildi:

"Bahsi geçen talebe ilişkin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 10. ve 21.maddesi gereği Başkanlığımızca incelemesi devam eden başvuru evraklarının ilgili olağanüstü seçimde parti adına yetkili olan veya olmayan parti görevlilere, delegelere, üyelere verilmesine yönelik ‘yasal düzenleme bulunmadığından talebin kesin olarak reddine karar verilmiştir."

Kaynak: Gazete Oksijen