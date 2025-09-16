CHP'li Yankı Bağcıoğlu Hakkında Açılan Davada Karar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla açılan davada beraat etti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu hakkında, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin subay andı okuyarak kılıçlı yemin ettikleri için disipline sevk edilmesini eleştirdiği gerekçesiyle dava açılmıştı.
'Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla açılan ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Bağcıoğlu’nun yargılandığı dava 16 Eylül 2025 tarihine ertelenmişti.
Bağcıoğlu, yargılandığı davada beraat etti.
Son Güncelleme: