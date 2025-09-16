Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'a Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla yarın Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Türkiye-Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12’nci Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılımı kapsayacak.

YILMAZ'IN PROGRAMI NE?

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Yılmaz’ın Kırgızistan programı yoğun bir gündemle başlayacak. İlk olarak, Kırgız halkının 1916’da Rus Çarlığı’na karşı isyanını simgeleyen ve ‘Büyük Kaçış’ anlamına gelen Ürkün Anıtı’nı ziyaret edecek. Ardından, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un kabrini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunacak. Ziyaretin ilk gününde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya gelecek olan Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin 30’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konsere katılacak ve Türk İş Dünyası Buluşması’nda iş insanlarıyla bir araya gelecek.

18 Eylül Perşembe günü ise Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Türkiye-Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12’nci Toplantısı’nda heyetler arası görüşmelere katılacak.

Toplantı sonrası KEK 12’nci Toplantısı Protokolü ile diğer belgelerin imza töreni yapılacak ve basın açıklaması düzenlenecek. Aynı gün İş Forumu’na katılacak olan Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları Toplantısı’nda da Türkiye’yi temsil edecek.İki gün sürecek yoğun temasların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek’teki programını tamamlayarak Türkiye’ye dönecek.

Kaynak: DHA