Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'a Gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12’nci Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e hareket ediyor. Ziyaret kapsamında tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edecek olan Yılmaz, Kırgız liderlerle de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'a Gidiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla yarın Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Türkiye-Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12’nci Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılımı kapsayacak.

YILMAZ'IN PROGRAMI NE?

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Yılmaz’ın Kırgızistan programı yoğun bir gündemle başlayacak. İlk olarak, Kırgız halkının 1916’da Rus Çarlığı’na karşı isyanını simgeleyen ve ‘Büyük Kaçış’ anlamına gelen Ürkün Anıtı’nı ziyaret edecek. Ardından, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un kabrini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunacak. Ziyaretin ilk gününde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya gelecek olan Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin 30’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konsere katılacak ve Türk İş Dünyası Buluşması’nda iş insanlarıyla bir araya gelecek.

18 Eylül Perşembe günü ise Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Türkiye-Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12’nci Toplantısı’nda heyetler arası görüşmelere katılacak.

Toplantı sonrası KEK 12’nci Toplantısı Protokolü ile diğer belgelerin imza töreni yapılacak ve basın açıklaması düzenlenecek. Aynı gün İş Forumu’na katılacak olan Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları Toplantısı’nda da Türkiye’yi temsil edecek.İki gün sürecek yoğun temasların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek’teki programını tamamlayarak Türkiye’ye dönecek.

Vergi Oranları Değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Net YanıtVergi Oranları Değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Net YanıtEkonomi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Kabul EttiKırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Kabul EttiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Cevdet Yılmaz Kırgızistan
CHP'den Bir İstifa Daha... Bayrampaşa'da Dengeler Değişti CHP'den Bir İstifa Daha... Bayrampaşa'da Dengeler Değişti
CHP’li Başarır'dan Kılıçdaroğlu’na Sitem Dolu Sözler! İki Şeye Kahroldum! Başarır'dan Kılıçdaroğlu’na Sitem Dolu Sözler!
Çalışanların Çoğu Bu Haklarının Olduğunu Bilmiyor! Günde 2 Saat Kullanabilirsiniz: İş Arama İznini Kimler Kullanabilir? Günde 2 Saat Kullanabilirsiniz, Uzman İsim Açıkladı
Arda Güler'le İlgili Bomba İddia! Xabi Alonso Sen Ne Yaptın Böyle… Arda Güler'le İlgili Bomba İddia
ÇOK OKUNANLAR
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Altında Yeni Rekor! Gözler Yarına Çevrildi, 5 Bin Lirayı Aşar mı? Altında Yeni Rekor
Sevilen İçeceklerde Ani Ölüm Riski Ortaya Çıktı! Bütün Marketlerde Satılıyordu, Yasaklama Tartışması Başladı Sevilen İçeceklerde Büyük Tehlike! Ani Ölüm Riski Var! Yasaklama Tartışması Başladı
'Porta Potty' Skandalı... Her Detayı Korkunç! İş Vaadiyle Kandırıldı, Mide Bulandıran 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler İş Vaadiyle Kandırıp 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler