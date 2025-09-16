Sürecin Fitilini Ateşlemişti! Lütfü Savaş'tan 'Kurultay Davası' Sonrası İlk Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) devam eden kurultay iptal davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davanın amacı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultay ile 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali. Mahkeme, ihtiyati tedbir talebini reddederek duruşmayı 24 Ekim tarihine erteledi. Bu karar, davanın tarafları arasında yankı uyandırdı.

'BU MAHKEMELERİN AÇILMAMIŞ OLMASINI DİLERDİM'

Davanın davacısı, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TYT Türk programında sunucu Nuray Başaran'ın konuğu olarak karar sonrası açıklamalarda bulundu. Savaş, sürecin başlamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Elbette bu mahkeme sürecinin hiç yaşanmamasını dilerdim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukunu korumak için bu mahkemelerin açılmamış olmasını dilerdim. Partimiz içinde 'sen-ben' kavgalarının olmaması gerektiğini söylerdim ama maalesef bu duruma geldik. Bu konu, Türkiye'ye umut bağlayan beni de, siyasetçi ve eğitimci olarak beni de, herkesi de gerçekten üzüyor, bu nedenle bu konunun en kısa sürede hukuki çerçevede çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

'KILIÇDAROĞLU' İDDİALARINA YANIT VERDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili iddialara da değinen Savaş, davanın arkasında herhangi bir dış etki olmadığını vurguladı: "Ne Kılıçdaroğlu'na ne de herhangi bir kişiye..." ifadesiyle başlayan sözlerinde, "Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ne de hükümete yakın herhangi bir kişiye bakarak dava açmadım; tamamen kendi irademle açtım" dedi. Savaş, dava açtığı sırada CHP kurultay delegesi ve büyükşehir belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, partinin "tüm partilerin atası" olduğunu ve bunun ticari bir kuruluş değil, ülkeye hizmet için kutsal bir kurum olduğunu belirtti.

Kaynak: TYT Türk