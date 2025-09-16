Çanakkale'de Esnafa Kâbus Gibi Çöken Çete Çökertildi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’de esnafa baskı yapıp mallarını üzerine geçiren ve yüksek faizle borç para verdikleri tespit edilen suç örgütüne büyük darbe vuruldu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

12 Eylül’de eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, 36 fişek, çok sayıda dijital materyal ile çek ve senet ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Z.K.Ö. ile birlikte 7 kişi tutuklandı. 11 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.