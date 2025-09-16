Eşinin Sevgilisi Sandığı Kadını Öldüresiye Dövmüştü! İstenen Ceza Belli Oldu

Eşinin sevgilisi sandığı kadına saldıran Y.K. hakkında iddianame tamamlandı. Savcılık, otomobil kapısını silah sayarak 4,5 yıla kadar hapis istedi.

Son Güncelleme:
Eşinin Sevgilisi Sandığı Kadını Öldüresiye Dövmüştü! İstenen Ceza Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne’de, Y.K.’nin (47), Hamiyet Pehlivan Bingül’ü, eşinin sevgilisi zannettiği gerekçesiyle evinin önünde darp ettiği olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, olay anına ilişkin çarpıcı değerlendirmelere yer verildi. Savcılık, Hamiyet Pehlivan Bingül’ün eşiyle birlikte evinin önüne park ettiği araçtan inmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığını belirtti. Metinde, şüpheli Y.K.’nin, müştekinin eşini kendi eşi zannedip 'aldatıldığını' düşündüğü için saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedildi. Y.K.’nin, kadının yüzüne otomobil kapısını vurduğu, bu eylemin yaralanmaya yol açtığı vurgulandı. Savcılık ayrıca, olayda kullanılan otomobil kapısının saldırıda “üstünlük sağlamak amacıyla kullanıldığı” gerekçesiyle silah olarak kabul edildiğini açıkladı.

Eşinin Sevgilisi Sandığı Kadını Öldüresiye Dövmüştü! İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Ocak’ta saat 20.00 sıralarında, Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Hamiyet Pehlivan Bingül, eşi ve 10 yaşındaki oğluyla, evlerinin önüne aracını park etti. Araçtan inmeye çalışan Hamiyet Pehlivan Bingül, bu sırada Y.K.’nin saldırısına uğradı. Y.K., Bingül’ün başını otomobilin kapısına sıkıştırdı. Bingül'ün yüzünden yaralandığı olay sonrası kaçmaya çalışan Y.K., çevredeki marketin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Bingül'ü tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Şüpheli Y.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.K. polisteki ifadesinde, Hamiyet Pehlivan Bingül ve eşini, kendi eşi ve sevgilisi sandığını, bu nedenle darp ettiğini söyledi. Y.K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı..

Son Güncelleme:
Elazığ'da Market Deposunda Yangın Paniği! Büyümeden Söndürüldü Elazığ'da Market Deposunda Yangın Paniği
Trabzonspor’da Kılıçlar Çekildi! Eski Başkan Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı: Umarım Trabzon’daki Maça Kendisi Gelir… Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı
Takı Dükkanındaki Cansız Bedenlerin Ardındaki Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı Takı Dükkanındaki Cansız Bedenlerin Ardındaki Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Karar! 64 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Eklendi: Artık Ödemelerini SGK Karşılayacak Bu İlaçları Artık SGK Karşılayacak
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf… Küçük Emrah Bombasını Patlattı