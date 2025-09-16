Eşinin Sevgilisi Sandığı Kadını Öldüresiye Dövmüştü! İstenen Ceza Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne’de, Y.K.’nin (47), Hamiyet Pehlivan Bingül’ü, eşinin sevgilisi zannettiği gerekçesiyle evinin önünde darp ettiği olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, olay anına ilişkin çarpıcı değerlendirmelere yer verildi. Savcılık, Hamiyet Pehlivan Bingül’ün eşiyle birlikte evinin önüne park ettiği araçtan inmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığını belirtti. Metinde, şüpheli Y.K.’nin, müştekinin eşini kendi eşi zannedip 'aldatıldığını' düşündüğü için saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedildi. Y.K.’nin, kadının yüzüne otomobil kapısını vurduğu, bu eylemin yaralanmaya yol açtığı vurgulandı. Savcılık ayrıca, olayda kullanılan otomobil kapısının saldırıda “üstünlük sağlamak amacıyla kullanıldığı” gerekçesiyle silah olarak kabul edildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Ocak’ta saat 20.00 sıralarında, Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Hamiyet Pehlivan Bingül, eşi ve 10 yaşındaki oğluyla, evlerinin önüne aracını park etti. Araçtan inmeye çalışan Hamiyet Pehlivan Bingül, bu sırada Y.K.’nin saldırısına uğradı. Y.K., Bingül’ün başını otomobilin kapısına sıkıştırdı. Bingül'ün yüzünden yaralandığı olay sonrası kaçmaya çalışan Y.K., çevredeki marketin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Bingül'ü tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Şüpheli Y.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.K. polisteki ifadesinde, Hamiyet Pehlivan Bingül ve eşini, kendi eşi ve sevgilisi sandığını, bu nedenle darp ettiğini söyledi. Y.K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı..