Elazığ'da Market Deposunda Yangın Paniği! Büyümeden Söndürüldü

Elazığ’da bir marketin depo kısmında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangının çıkış sebebi bilinmezken, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ’da Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak’ta henüz bilinmeyen bir nedenle bir marketin deposunda yangın çıktı.

Elazığ'da Market Deposunda Yangın Paniği! Büyümeden Söndürüldü - Resim : 1

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

