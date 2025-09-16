Elazığ'da Market Deposunda Yangın Paniği! Büyümeden Söndürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’da Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak’ta henüz bilinmeyen bir nedenle bir marketin deposunda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

