İran Hudut Hattında 14 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran sınır hattında gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde 14 bin 342 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İran Hudut Hattında 14 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

ÇALDIRAN VE ŞEMDİNLİ’DE OPERASYON

6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından İran sınırında gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen 14 kilo 342 gram uyuşturucu, Çaldıran ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

