İran Hudut Hattında 14 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

ÇALDIRAN VE ŞEMDİNLİ’DE OPERASYON

6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından İran sınırında gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen 14 kilo 342 gram uyuşturucu, Çaldıran ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA