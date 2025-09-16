Türkiye’ye Perşembe ve Cuma Tarihi Verildi! Herkes Rahat Bir Nefes Alacak, Özellikle İstanbullular Dikkat

Meteoroloji kaynaklarından Türkiye’ye yönelik yeni bir hava durumu çağrısı yapıldı. Sıcak havalardan bunalanlara müjde verildi. Türkiye’ye Perşembe ve Cuma tarihi verildi. Herkes rahat bir nefes alacak. Özellikle İstanbullular dikkat…

Türkiye’ye Perşembe ve Cuma Tarihi Verildi! Herkes Rahat Bir Nefes Alacak, Özellikle İstanbullular Dikkat
Türkiye’ye meteorolojiden yeni bir çağrı yapıldı. Beklenen haber sonunda geldi.

Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, Türkiye geneli Perşembe ve Cuma günleri havaların serinleyeceğini duyurdu.

TÜRKİYE’YE PERŞEMBE VE CUMA TARİHİ VERİLDİ! HERKES RAHAT BİR NEFES ALACAK

Özellikle İstanbul’da geceleri hava sıcaklıkların 14-15 dereceye kadar düşeceğini ifade eden paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Müjdeler olsun! Balkan etkisi ile 3 günlük mini sonbahar tadında havalar yaşayacağız. Perşembe, cuma ve cumartesi hoş serinlik yaşayacağız. Geceleri İstanbul bile 14-15 dereceye inecek.

Balkan etkisinin kapsama alanı: Marmara-Karadeniz-İç Anadolu-Doğu Anadolu”

