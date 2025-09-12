Resul Emrah Şahan İkinci Kez Tutuklandı

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, başka bir dosya kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şahan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında yaklaşık altı aydır tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturma kapsamında tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şahan, çıkarıldığı mahkemece ikinci kez tutuklandı.

Başsavcılık, söz konusu kararı şöyle duyurdu: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Çıkar amaçlı suça örgütüne üye olma ve irtikap suçları şüphelisi Resul Emrah ŞAHAN ın; dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları ile dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemeler neticesinde, şüphelinin birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği, bu eylemler neticesinde elde edilen menfaati örgüte aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle üzerine atılı TCK 250/1 ve 220/2 suçları kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir."

