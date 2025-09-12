Özgür Özel'den Flaş 'Kayyım' Açıklaması! 'Kılıçdaroğlu'yla Görüştüm'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Özel, partisinin 15 Eylül'de görülecek 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* (Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası) Kanunlar kişiye özel çıkamaz. Bugün mahkeme salonunda Ekrem Başkanla beraber izleyen yatay geçiş yapan ve diploması iptal olanların hiçbiri yargılanmıyor. Yatay geçiş yapanlara diploma verenleri neden yargılamıyorsunuz? Cevap yok. Çünkü Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı adayı. Şu anki Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanının diploması gitti ama Sourbonne Üniversitesi'nden Yüksek Lisans diploması almış orası iptal etmiyor. Zaten yatay geçiş hatalı olsa hoca dekan olabilir mi? Ancak hoca ve 25 arkadaşın diploma gitti bir tek Ekrem Başkan yargılanıyor. Bir dönem önce diploma alanlar yargılanmıyor onlar da salonda oturuyor. Kişiye özel bir durum ve bu yüzden utanç verici hicap duyuyorum.

KURULTAY DAVASI

* Açıkçası pazartesiden alınacak karardan endişem yok. Bu mesele CHP'yi karıştırmak tartıştırmak bu konuşulsun diye ortaya atılan ve özel seçilmiş bazı aparatlar var. Öyle bir hakime denk gelmedikten sonra mesela İstanbul'daki gibi. Çok kötü niyetli bir karar verdi. Sayın Kılıçdaroğlu'yla 10 gün önce görüştüm. 4-9 Eylül kuruluş haftamız geçen sene tüzüğe koyduk. Çok güzel bir programımız vardı bu sene. Partinin gelecekte Türkiye'ye nasıl yöneteceğine karar verdiğimiz programımız, 4 ana sütunda 16 ana başlıkta yapılan çalışmalarımız var. Bunun için aradım kendisini. Bana Genel Başkan'a "Şöyle söyleyin" demek düşmez. Onun demesi gerekir. Kemal Bey'le genel diyaloğumuzdan bir gerginlik husumet görmedim ben. Partiye kayyım veya mutlak butlandan sonra gelen kişi bizim görevlerimizi devralmaya gelecek. Kemal Beyin partiden atılması meselesi provokatif bir soru. Biz partiden atmak değil baş tacı yapmak isteriz. Ben böyle bir karar çıkmayacağını ve Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Altı gün sonra kurultay var.

* İstanbul delegelerimiz hariç geri kalan delegelerimizin tamamına yakın. Bir buçuk günde bin imza topladılar ve olağanüstü kongre kararı aldık. Kayyım da gelse 21'in parti genel başkanını seçecek zaten. Bakan dedi ya İstanbul kararı burayı etkileyebilir. İstanbul delegeleri olmadan aldık bu kararı. Kayyım gelecek engel olacak olmaz. Çünkü irade yenileniyor. Sen iki buçuk sene önce şu bu olmuş diyen dedikodu üreten kanıt koyamayan bir halde kimse buna engel olamaz. En fazla altı gün sonra seçim olur.

'CHP'DE PARÇALANMA YOK'

* CHP'de şöyle bir görüntü göstermeye çalışıyorlar. CHP'de parçalanma yok. Ayrışma yok birleşme var. Dünün rakipleri de bir oldu Özgür Çelik'e sahip çıkıyorlar ama polis marifeti ile binaya giriyorlar. İçlerinden biri "İninize girdik" diyor. Lafa bak. Yüzüne tükürmek bile israftır.

* (Gürsel Teki) Geçmişte hukukumuz olan bir isim olduğu için bir şey demiyorum. Kayyım olduğu için randevu vermedim. Muhatap almam da mümkün değil. İlçe kongreleri yapıyor İl Kongresi yapılacak. Sana ne güvence verdiler de asliye kararı tedbir kararı verilmiş o tedbir kararı kalksa ne olacak.

BELEDİYE BAŞKANLARINA SESLENDİ

* Kaygılı bir çok belediye başkanım var. Kolay değil. Ferdi Zeyrek bile eşine diyormuş ki beni alabilirler. Bir çok belediye başkanıma diyorum, kusurun yoksa arkandayız. Kusuru olanın arkasında durmam. Manavgat'ı duyduğum gün partiden ihraç ettim. Topuklu Efe de tabansız çıktı. O da layığını buldu

'BANA DİYORLAR Kİ İMAMOĞLU'NU SAT'

* Erdoğan insanlara umudu vaat ediyor mu? İşsizliği çözüyor mu? Yok hepsinde sıfır. Ne yapıyor yargı eliyle korkuyu büyütüyor. Bizimle baş edemediği için baş eğdirmeye çalışıyor. Bana neler neler söylüyorlar. Bu operasyonlar bıçak gibi kesilir. Bana diyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu sat, savunma, bu kadar iftira varken bunlara yolsuzluk de, Ankara'ya git otur yıllarca partinin başında otur. Yani iktidara tehdit olma. Bunlara yok dediğimiz için binamıza polisle girdiler, kongremize kayyım atadılar yoksa majestelerinin muhalefeti olursan bütün kapılar açık.

Kaynak: Haber Merkezi