Özgür Özel Silivri'de Konuştu, 'Demokrasiye Kördüğüm Atıyorlar'

Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kanunlar geneldir kişiye özel olmaz. Bir suç herkese ait bir suçtur. Ama burada bir tane suç var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yenme suçu.

Bugün herhalde kimin yerinde olmak istemezdin deseniz, Ekrem Bey’in yerinde olmak istemedim demem. Bugün o talimatla yazılmış iddianameyi temsil etmek, savunmak zorunda olan savcının yerinde olmak istemezdim.

Yazdıranların yerinde zaten olmayız biz. Onlar kötü ruhlar.

Bu kötülüğe alet olanlar kabirde nasıl hesap verecekler, sorgu meleklerine ne diyecekler, nasıl kendilerini savunacaklar?

BAHÇELİ'NİN AHMET ÖZER AÇIKLAMASI

"Yanlıktan dönüldükten sonra doğrusu yapıldı demek durumundayım. Kent Uzlaşısı ya da terör denilen, o gün Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nı cezalandırmak için yaptığı bir tercihten bugün vazgeçildi. Yanlıştan dönüldü, bunu doğru buluyorum.

Ahmet Özer'in bu işten tutukluluğu kalktı ama bunu bildikleri için alakasız bir yerden tutuklama getirdiler. Bugün hemen Resul Emrah Şahan'ı öbür dosyadan sorguya almışlar, yani hem Bahçeli'nin gönlünü alacaklar, Kent Uzlaşı'sından tahliye edecekler ama öbür davadan tutuklamak. Bugüne kadar öbür davadan tek soru sorulmamış, Devlet bey açıklama yapınca o davadan sorguya alıyorlar. kötülüğün en çiğ görüntüsü."

15 EYLÜL'DEKİ KURULTAY DAVASINA İLİŞKİN

Partiyi yıpratmak içi yapılan bir kötülüktür. BU kötülüğün de son bulacağını umuyoruz. YSK’nın AYM’nin kararı… Birileri demokrasiye kör düğüm atmaya çalışılıyor. 15’inde br düğüm daha atılır mı? Olmayacağın umut ediyorum. Bugünden ne enerjimi bozarım ne moralimi bozarım. Kötüsüne dünden hazırım geldiğinde mücadelemi veririm.

