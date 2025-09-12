İstanbul'da Vahim Görüntü! Rengi Yeşile Döndü, Kimse Ne Olduğunu Anlamadı

İstanbul'da içme suyu kaynakları arasında yer alan Durugöl'de gölün rengi endişelendirdi. Suyun rengi yeşile dönerken, vatandaşlar nedenini anlayamadı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Vahim Görüntü! Rengi Yeşile Döndü, Kimse Ne Olduğunu Anlamadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un en önemli içme suyu kaynakları arasında yer alan Durugöl’ün kıyılarının yeşile bürünmesi vatandaşları endişelendirdi.

İstanbul'un en önemli içme su kaynaklarından birisi olan Durugöl'ün Arnavutköy Balaban kıyısında suyun rengi yeşile dönerken kıyıda köpük görüldü. Sudaki renk değişimi vatandaşların paniğe kapılmasına neden olurken, suyun neden Yeşil rengine döndüğü henüz bilinmiyor. Göldeki renk değişimi ve kıyıda oluşan köpük ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da Vahim Görüntü! Rengi Yeşile Döndü, Kimse Ne Olduğunu Anlamadı - Resim : 1

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir vatandaş, "Ben sürekli burada balık tutuyorum, her sene bu aylarda göl Yeşil rengine bürünüyor. Gölün altında ot ve yosunlar kıyıya vurduğu için suyun rengini değiştirdiği söyleniyor. Yeşillik, yaklaşık 10 gün kadar duruyor, sonra kayboluyor. İnsanlarımız etrafı çok pisletiyorlar. Geçen gün burası leş gibiydi. Yiyip içiyorlar, pisliğini yere bırakıp gidiyorlar, çöp konteynerin yanına bırakıyor, birkaç metre götürüp bırakmıyorlar. Biraz da bizden kaynaklanıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Baraj
Son Güncelleme:
Başakşehir'de Oto Yıkama Dükkanında Yangın Faciası: 1 İşçi Öldü, 3'ü Ağır Yaralı Oto Yıkama Dükkanında Yangın Faciası: 1 İşçi Öldü, 3'ü Ağır Yaralı
Fenerbahçe Büyük Yükten Kurtulmuş: Bu Kadarı Da Pes Livakovic! Yeni Takımına Ayak Basar Basmaz Kriz Çıkardı Yeni Takımına Ayak Basar Basmaz Kriz Çıkardı
Domenico Tedesco'dan Fred’e Yeni Rol! Kararını Yönetime Bildirdi Fred İçin Flaş Karar, Yönetime Bildirdi
Marmaray Yenikapı İstasyonunda İntihar! Marmaray Yenikapı İstasyonunda İntihar
ÇOK OKUNANLAR
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler