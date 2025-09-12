Marmaray Yenikapı İstasyonunda İntihar!

Marmaray’ın Yenikapı istasyonunda bir kişinin raylara atlayarak intihar etti. Olay sonrası seferlerin tek yönlü ve gecikmeli olarak yapıldığı aktarıldı.

Son Güncelleme:
Marmaray Yenikapı İstasyonunda İntihar!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmaray’ın Yenikapı istasyonunda bir kişinin raylara atlayarak intihar etti. Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. intihar vakası nedeniyle seferler tek yönlü ve gecikmeli olarak yapıldı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Marmaray'ın resmi hesabında yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

80 Milyon Liralık Alacak Verecek Tartışması Cinayetle Bitti: Önce Öldürdü, Sonra İntihar Etti80 Milyon Liralık Alacak Verecek Tartışması Cinayetle Bitti: Önce Öldürdü, Sonra İntihar EttiGüncel
Devlet Hastanesinde Korkunç İddia! 'İkizleriniz Olacak' Dendi ama Tek Bebek Verildi... İnceleme BaşlatıldıDevlet Hastanesinde Korkunç İddia! 'İkizleriniz Olacak' Dendi ama Tek Bebek Verildi... İnceleme BaşlatıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Marmaray İntihar
Son Güncelleme:
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Korkutan Yangın! İki İşçi Etkilendi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Korkutan Yangın
Domenico Tedesco'dan Fred’e Yeni Rol! Kararını Yönetime Bildirdi Fred İçin Flaş Karar, Yönetime Bildirdi
İnşa Ettikleri Binalara Astılar... Kartalkaya Faciasında Giden 78 Can İçin 78 Çarşaf İnşa Ettikleri Binalara Astılar... Kartalkaya Faciasında Giden 78 Can İçin 78 Çarşaf
Bir Dönemin Unutulmaz İsmiydi! Ünü Sanatçı Hem Eleştirdi Hem De Vasiyetini Açıkladı: ‘Ölünce Anmayın’ Ünlü Sanatçıdan Vasiyet Gibi Sözler
ÇOK OKUNANLAR
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler