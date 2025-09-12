Marmaray Yenikapı İstasyonunda İntihar!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmaray’ın Yenikapı istasyonunda bir kişinin raylara atlayarak intihar etti. Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. intihar vakası nedeniyle seferler tek yönlü ve gecikmeli olarak yapıldı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Marmaray'ın resmi hesabında yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.



Yolcularımıza önemle duyurulur. — Marmaray (@Marmaraytcdd) September 12, 2025

