İmamoğlu'nun Diploma Davası 20 Ekim’e Ertelendi

Cezaevindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası 20 Ekim’e ertelendi. İlk duruşmada, tutuklu avukatın duruşmada hazır edilmesi talebi reddedildi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki diploma davasının duruşması 20 Ekim’e ertelendi. İlk duruşmada hakim, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmada hazır edilmesi talebini reddetti. Bir sonraki celse 20 Ekim Pazartesi saat 11:00’de Silivri’de görülecek.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, 1990’da Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapmıştı. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) diploma sahteciliği ihbarı üzerine hazırladığı rapor İstanbul başsavcılığına gönderilmiş, başsavcılık da İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu ifadesinde, “Bugün ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır” demişti. 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi, 1990’da İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapan İmamoğlu ve 27 kişinin diplomalarını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal etmişti.

Ekrem İmamoğlu
