'Saraçhane' Yargılamalarında 2. Gün! 110 Kişi İçin Bir Erteleme Daha

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 110 kişi hakkında açılan dava, İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Yoğun katılım nedeniyle duruşma, daha büyük bir salon olan 20. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin duruşma salonunda yapıldı. 9 Eylül’de başlayan duruşmada, sanık ifadelerinin tamamlanamaması nedeniyle süreç 10 Eylül’e ertelenmişti.

İkinci gün oturumunda da ifadelerin tamamı alınamadı. İlk iki gün duruşmaya katılamayan sanıkların savunmalarının alınması için bir sonraki duruşma tarihi 31 Ekim 2025, saat 09.30 olarak belirlendi.

