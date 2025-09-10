'Saraçhane' Yargılamalarında 2. Gün! 110 Kişi İçin Bir Erteleme Daha

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması sonrası Saraçhane’deki protestolara katıldıkları için 110 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması tamamlanamadı. İkinci günün ardından duruşma, 31 Ekim'e ertelendi.

'Saraçhane' Yargılamalarında 2. Gün! 110 Kişi İçin Bir Erteleme Daha
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 110 kişi hakkında açılan dava, İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Yoğun katılım nedeniyle duruşma, daha büyük bir salon olan 20. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin duruşma salonunda yapıldı. 9 Eylül’de başlayan duruşmada, sanık ifadelerinin tamamlanamaması nedeniyle süreç 10 Eylül’e ertelenmişti.

İkinci gün oturumunda da ifadelerin tamamı alınamadı. İlk iki gün duruşmaya katılamayan sanıkların savunmalarının alınması için bir sonraki duruşma tarihi 31 Ekim 2025, saat 09.30 olarak belirlendi.

Saraçhane Mitinginde Tutuklanan 13 Öğrenci İçin Tahliye TalebiSaraçhane Mitinginde Tutuklanan 13 Öğrenci İçin Tahliye TalebiGüncel

Saraçhane Eylemlerinde Tutuklu Sayısı 13'e YükseldiSaraçhane Eylemlerinde Tutuklu Sayısı 13'e YükseldiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Saraçhane Ekrem İmamoğlu
Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı
Astrologlar Açıkladı: İşte Asla Manipüle Edilemeyen Burçlar Astrologlar Açıkladı: İşte Asla Manipüle Edilemeyen Burçlar
2017 Referandumunun İptali İçin Mahkemeye Başvuru 2017 Referandumunun İptali İçin Mahkemeye Başvuru
Gürsel Tekin Eski İl Binasına Gitti: 'İşimize Gücümüze Bakacağız' Gürsel Tekin Eski İl Binasına Gitti
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon
Beykoz’da Siyasi Deprem: İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek? İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek?