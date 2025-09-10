Gürsel Tekin Eski İl Binasına Gitti: 'İşimize Gücümüze Bakacağız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanan Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi tarafından Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştürülen, partinin Sarıyer'deki eski il binasına gitti. Tekin'e yine korumalar ve polisler eşlik etti. Tekin, girişte kısa bir açıklama yaptı.

Binaya girişinden önce basın mensuplarına konuşan Tekin, "Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Size söz verdiğim için geldim. Çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Biraz önce ölüm haberini aldım. Oraya gideceğim. Sizden ricam şu; biz bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" diye konuştu. Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 5 dakikalık sürenin ardından başkanlıktan ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan heyetin başkanı olan Gürsel Tekin, dün parti binasına gideceğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise karara direneceklerini söyleyerek herkesi parti binası önüne çağırmıştı. Parti binası önünde toplanan kalabalığa polis müdahale etmişti. Öğle saatlerinde bina önüne gelen Gürsel Tekin ise burada açıklamalarda bulunmuş ve sorunsuz şekilde binaya girmek için çaba gösterdiğini ancak başarılı olamadığını söylemişti. Tekin, protestolar devam ederken polis eşliğinde binaya girmişti.

CHP'den dikkat çeken bir hamle gelmişti. İl başkanlığı binası, parti kararıyla Sarıyer'den Bahçelievler'e taşınmıştı. Ancak Tekin, dün yaptığı açıklamada resmi binanın Sarıyer olduğunu söyleyerek görevine orada devam edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi